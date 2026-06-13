El BOE lo confirma: el 24 de junio, San Juan, será festivo en varios municipios de Canarias

El Boletín Oficial del Estado confirma que varios municipios de Canarias disfrutan de un día festivo el próximo miércoles 24 de junio por la celebración de San Juan. Esta jornada no laborable en mitad de la semana permite a miles de ciudadanos canarios organizar un descanso al inicio del periodo estival.
El calendario laboral de Canarias suma un festivo en junio
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la resolución oficial de la Dirección General de Trabajo que regula estas jornadas. Un total de 14 municipios de Canarias eligen el 24 de junio festivo como una de sus dos fiestas locales. Esta jornada coincide este año en miércoles, por lo que el verano comienza con un descanso laboral a mitad de semana.
La recompensa para quienes logren enlazar el fin de semana es un descanso de cinco jornadas completas. Los empleados deben solicitar libre el lunes y el martes o el jueves y el viernes para disfrutar del puente. Esta opción resulta idónea para aprovechar las primeras temperaturas del verano en las playas de las islas.
Las corporaciones locales seleccionan esta fecha por su arraigo popular o por coincidir con la fundación de la ciudad.
Municipios canarios que disfrutan del festivo San Juan Canarias
La distribución de este día festivo abarca a un total de seis islas distintas del territorio autónomo. El calendario laboral de Canarias consta de 14 días festivos obligatorios cada año para todos los trabajadores. Esta cifra incluye ocho fiestas de carácter estatal, cuatro de ámbito autonómico y dos de índole local aprobadas por ayuntamientos.
Ayuntamientos con descanso laboral en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
La isla de Tenerife lidera el número de municipios con este festivo local al sumar cuatro poblaciones. Los vecinos de Garachico, Guía de Isora, Los Silos y San Juan de la Rambla no trabajan el próximo miércoles.
En la provincia occidental, otras tres islas registran localidades con la actividad laboral suspendida. La Gomera cuenta con Valle Gran Rey y Vallehermoso; La Palma celebra el día en Puntallana y El Hierro hace lo propio en El Pinar de El Hierro. En todos estos puntos se mezclan tradiciones populares con procesiones religiosas de los respectivos patrones locales.
Localidades con fiesta en la provincia de Las Palmas
En la isla de Gran Canaria, cuatro municipios cierran sus comercios y oficinas públicas el próximo miércoles. Estas localidades son Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo. Por su parte, la isla de Lanzarote cuenta con dos municipios que celebran esta fecha especial, que son Haría y Tinajo.
Las hogueras de San Juan y el origen de la fiesta
La celebración del solsticio de verano combina ritos paganos antiguos con la tradición religiosa adoptada por la Iglesia católica. Las hogueras en playas, calles y plazas protagonizan la noche del 23 de junio en todo el archipiélago. Los ciudadanos queman objetos viejos en el fuego purificador para dar la bienvenida formal a la nueva estación del año.
Esta tradición también paraliza la actividad en otras tres comunidades autónomas que declaran el día como fiesta autonómica. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia suman 16 millones de habitantes que detienen sus obligaciones laborales. Cataluña registra 8,2 millones de residentes, la Comunidad Valenciana cuenta con 5,5 millones y Galicia asienta a 2,7 millones.
De este modo, uno de cada tres españoles tiene descanso laboral durante esta jornada central de la semana. Las lenguas cooficiales de estas regiones denominan a esta víspera popular como Nit de Sant Joan o Noite de San Xoán.