Publicado en el BOE: el cambio obligatorio en la Seguridad Social que afectará a las bajas laborales

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mayo la Orden ISM/541/2026, que elimina las cartas físicas para gestionar las prestaciones públicas. La Seguridad Social enviará todas sus comunicaciones de forma digital a partir de septiembre. Esta medida afecta directamente a millones de ciudadanos en situación de incapacidad temporal o permanente.
La nueva normativa digitaliza por completo el sistema de avisos de la administración del Estado. El Gobierno busca agilizar los plazos de respuesta y mejorar la eficiencia interna del organismo general. El modelo tradicional por correo postal desaparece de forma definitiva tras la entrada en vigor de la ley.
El gran cambio en las bajas laborales de la Seguridad Social
El giro informático afecta a las resoluciones sobre solicitudes de prestaciones de los trabajadores y los requerimientos de documentación complementaria. Los ciudadanos recibirán de forma telemática las citaciones para revisiones médicas y los cambios en las cuantías económicas. La inmediatez digital sustituye a los retrasos habituales del servicio de correos tradicional.
Las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal deben vigilar sus buzones virtuales con regularidad. Una falta de respuesta a los requerimientos oficiales puede provocar la suspensión inmediata de la prestación mensual. El ciudadano pierde el subsidio si no cumple con las directrices digitales de la administración general.
Cómo recibir las notificaciones electrónicas oficiales
Los usuarios necesitan un sistema válido de identificación digital para acceder a los expedientes personales. Las alternativas operativas incluyen el certificado digital, el sistema Cl@ve y el DNI electrónico habitual. Estas herramientas garantizan la seguridad jurídica de los trámites de la Seguridad Social en internet.
El sistema informático enviará avisos complementarios mediante mensajes cortos de texto o correos electrónicos personales. Las alertas móviles poseen un carácter puramente informativo; el ciudadano debe entrar obligatoriamente en la sede electrónica para dar por recibida la notificación legal.
La normativa establece una regla estricta sobre los plazos de lectura de estos documentos públicos. Las comunicaciones caducan a los 10 días naturales desde su puesta a disposición en la plataforma web. El sistema informático considera la falta de acceso como un rechazo oficial de la notificación enviada.
Este rechazo automático genera los mismos efectos legales que la recepción del documento administrativo por parte del interesado. Los trabajadores pierden la opción de alegar desconocimiento ante una citación médica obligatoria no leída. La gestión telemática exige una responsabilidad activa por parte de toda la población activa.