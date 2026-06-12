Cambios en la factura de la luz: el histórico vuelco en los contratos que entra en vigor este 12 de junio

A partir de este viernes 12 de junio, entran en aplicación efectiva las medidas más determinantes de la reforma del mercado eléctrico doméstico, consolidando los históricos cambios en la factura de la luz aprobados por el Gobierno central. Este paquete normativo, diseñado para blindar la protección de los hogares frente a las prácticas comerciales abusivas, introduce una serie de cortapisas legales que afectarán al día a día de millones de clientes en todo el territorio nacional, reequilibrando la balanza en favor de los usuarios particulares frente a las corporaciones energéticas.
Las novedades normativas quedan amparadas bajo el paraguas jurídico del Real Decreto 88/2026, un texto legal publicado originalmente el pasado mes de febrero, pero cuyo calendario de aplicación fijaba para el final de esta semana la puesta en marcha de sus cláusulas más críticas. El Ministerio para la Transición Ecológica busca erradicar las zonas grises de la comercialización energética, imponiendo un control riguroso sobre las metodologías de captación de clientes y la transparencia en la emisión de cobros periódicos.
Los grandes cambios en la factura de la luz y el fin del acoso comercial
El epicentro de esta reforma se focaliza en desmantelar las estrategias de venta agresiva que sufrían los ciudadanos de forma sistemática. La implementación de estos cambios en la factura de la luz introduce, en primer lugar, la prohibición total de realizar llamadas comerciales no solicitadas (conocidas como llamadas de ‘spam’) a usuarios particulares con fines de captación o contratación de suministros. Las comercializadoras ya no podrán ponerse en contacto telefónico con un ciudadano a menos que exista un consentimiento previo, explícito y revocable por parte del destinatario.
Las llamadas comerciales sin autorización previa quedan totalmente prohibidas desde este viernes, bajo amenaza de severas sanciones administrativas para las energéticas.
Asimismo, en los supuestos legítimos donde la contratación se formalice por vía telefónica, la legislación endurece el estándar de seguridad exigido. La conversación de venta deberá ser grabada en su integridad física de principio a fin, custodiándose el archivo digital original de manera obligatoria. El consumidor tendrá la potestad legal de exigir una copia literal y gratuita de este registro sonoro en cualquier momento para verificar que las condiciones del precio del kilovatio hora ($kWh$) explicadas verbalmente coincidan con lo estipulado en las cláusulas contractuales.
Adiós a las estimaciones y fin de las cláusulas abusivas de permanencia
Otro de los pilares esenciales de los nuevos cambios en la factura de la luz atañe directamente al formato de emisión y periodicidad de los recibos ordinarios. Como norma general y obligatoria, las comercializadoras de energía eléctrica quedan supeditadas a emitir facturaciones mensuales basadas exclusivamente en lecturas reales extraídas de los contadores digitales inteligentes. Esta disposición fulmina la práctica extendida de las facturaciones estimadas, las cuales generaban desajustes económicos en los presupuestos familiares al obligar a los clientes a pagar importes inflados que luego debían ser regularizados meses más tarde.
La reforma del Real Decreto 88/2026 también regula con especial dureza la capacidad de las multinacionales del sector para modificar de forma unilateral los precios fijos pactados con el cliente. A partir de ahora, si una comercializadora decide alterar las tarifas o las condiciones técnicas de un contrato vigente, estará obligada por ley a remitir una comunicación expresa y pormenorizada al usuario con una antelación mínima de un mes. Esta notificación deberá enviarse de manera independiente y en un documento separado de la factura habitual de consumo. Si el usuario rechaza la nueva tarifa propuesta, se le reconoce el derecho legal a rescindir el contrato y marcharse a otra compañía de la competencia sin tener que abonar ningún tipo de penalización económica por permanencia en la inmensa mayoría de las ofertas estándar del mercado.
Finalmente, el texto legal impone plazos perentorios para la regularización de saldos económicos históricos. Durante este mes de junio vence de forma improrrogable el plazo para que las distribuidoras devuelvan a los usuarios particulares todos aquellos depósitos de garantía y antiguas fianzas retenidas de contratos pretéritos ya extinguidos. De igual modo, se establece un nuevo marco de protección ante errores administrativos de cobro: si la compañía eléctrica ha facturado importes de más por un fallo técnico, tendrá que reintegrar la cuantía total de manera íntegra en el siguiente recibo mensual; por el contrario, si cobró de menos por error propio, el margen temporal para reclamar la deuda al cliente final estará fuertemente acotado en el tiempo y el pago obligatoriamente deberá ser prorrateado en mensualidades idénticas para no asfixiar las economías familiares.