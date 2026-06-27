Canarias vuelve a liderar los pleitos en España: la comunidad donde más se va a juicio por séptimo año consecutivo

Los órganos judiciales de la comunidad canaria registraron durante el primer trimestre de 2026, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 101.662 asuntos, el 29% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Dejaron en trámite de resolución un acumulado de 269.481 litigios (el 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025) y se resolvieron 95.177 litigios (el 20,2% menos).
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Canarias volvió a ser en el primer trimestre de 2026 -como ya lo había sido en los seis años anteriores- el territorio del Estado donde más se litigó: 45,01 pleitos por cada 1.000 habitantes, 7,86 más que la media del Estado (37,15) y 3,28 más que la segunda, Asturias.
Por órdenes, en jurisdicción civil, las oficinas judiciales del Archipiélago registraron entre enero y marzo de 2026 un total de 42.317 asuntos (el 45% menos que en el invierno del año anterior), resolvieron 37.999 (un 31,3% menos) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 167.943, el 6,5% menos que al final de marzo de 2025.
En el orden penal, se computaron un total de 48.339 asuntos nuevos, el 5,3% menos que el año anterior, se resolvieron 46.921, el 7,8% menos, y quedaron en trámite de resolución a final de año 56.691 casos, lo que supone el 14,3% más.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.606 procedimientos (el 60,3% menos que en el primer trimestre de 2025), se resolvieron 2.626 (el 45,5% menos) y quedaron pendientes 17.560 (el 3% menos). En el orden social, los órganos judiciales incoaron entre enero y marzo del presente año 8.400 procesos (el 0,9% menos), resolvieron 7.631 (el 7,3% más que el año anterior) y dejaron en trámite a final de año 27.267, el 15,9% más.
Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que en el primer trimestre de 2026 se dictaron 24.229 sentencias, el 18,9% menos que en el primer trimestre del 2025, una media de 106,74 por órgano judicial, 52.070 autos (el 23,1% menos que en 2025), una media de 229,38 por órgano, y 20.268 decretos, 89,29 por órgano judicial. Se registraron 13.035 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.822 y quedaron en trámite a final de año 177.668. Entre enero y marzo del presente ejercicio, los órganos judiciales registraron una tasa de pendencia de 2,83, la décima más baja. La tasa de resolución, fue 0,94, el cuarto puesto más bajo, la tasa de congestión fue 3,86, la cuarta más alta.