Canarias recibirá 236 millones más para el nivel mínimo de dependencia

El Gobierno de España transferirá 236.603.016 euros a Canarias entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia, esto es, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido, informó el Ministerio de Derechos Sociales.
El decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supondrá un importante aumento de las cantidades que transfiere cada mes a las Comunidades por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.
Esta ampliación de las cuantías entrará en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente. Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al sistema será la mayor de su historia.
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En lo que respecta a Canarias, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo de 2026, en las Islas hay 73.850 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Estado transferirá 236.603.016 euros al Gobierno canario entre 2026 y 2027 en el nivel mínimo, es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebrará el próximo lunes.
Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de Canarias recibirá en 2026 un total de 78.867.672 euros y 157.735.344 el próximo año. En total, la aportación estatal a la dependencia canaria será de 228.560.808 euros este año y de 307.428.480 en 2027.
Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia canaria hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado. En base al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 149.693.136 euros a Canarias.