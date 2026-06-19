Canarias premia a los docentes que llevan el REF a clase con cuentos, mercados y proyectos reales

El Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, ha publicado el fallo del jurado del I Concurso de Buenas Prácticas Edu-REF, una iniciativa destinada a reconocer y difundir experiencias educativas desarrolladas en los centros educativos del archipiélago a partir de los recursos y situaciones de aprendizaje del proyecto Edu-REF.
El concurso, dirigido a los docentes de todos los niveles educativos de Canarias, ha premiado trabajos que destacan por acercar el conocimiento del REF al alumnado de una forma creativa, participativa y vinculada a su entorno más cercano. Los premios tienen una dotación económica de 2.100 euros que deben ser destinados a la compra de material educativo o tecnológico para el centro.
El comisionado del REF, José Ramón Barrera, subrayó que “los docentes son los mejores aliados para que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias llegue de verdad a las aulas”. En este sentido, destacó que “desde el Comisionado y la Consejería de Educación hemos puesto a disposición de los centros materiales didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje, pero todo ese esfuerzo solo cobra sentido cuando el profesorado lo convierte en experiencias vivas, cercanas y útiles para el alumnado”. Barrera añadió que “ahora son los docentes quienes tienen en sus manos la posibilidad de que las nuevas generaciones de canarios y canarias crezcan conociendo mejor la realidad de su entorno y valorando algo tan propio de nuestra tierra como nuestro acento”.
En la modalidad de dramatización sonora del cuento ‘La isla escondida’, el primer premio, dotado con 600 euros, ha recaído en el IES La Oliva, de Fuerteventura, por un trabajo desarrollado por el alumnado del Aula Enclave. El jurado ha valorado especialmente la lectura compartida, la participación de diferentes voces y el uso de efectos sonoros para transmitir el mensaje central del cuento: la importancia de la igualdad de oportunidades.
El segundo premio de esta modalidad, dotado con 300 euros, ha sido concedido al CEO Omayra Sánchez, de Las Palmas de Gran Canaria, por una dramatización realizada por alumnado de 1º de primaria, para la que crearon una introducción musical propia. El tercer premio, de 150 euros, ha correspondido al CEIP Almácigo, de Guía de Isora, por un trabajo coral en el que el jurado ha destacado la buena entonación, la coordinación del alumnado y la alegría transmitida a través de sus voces.
En la modalidad de implementación de situaciones de aprendizaje del proyecto Edu-REF, el primer premio, dotado con 600 euros, ha sido concedido al CEIP Camino de La Villa, de La Laguna, en Tenerife, por la labor desarrollada con alumnado de 3º educación infantil y de 1º, 4º y 5º de primaria. El centro ha desarrollado actividades que conectan el aprendizaje del REF con situaciones cotidianas del entorno real del alumnado, como una visita al Mercado de La Laguna, entrevistas con agricultores y agricultoras, la elaboración de folletos sobre productos canarios y la dramatización del cuento La isla escondida.
El segundo premio, de 300 euros, ha recaído en el CPEIPS Santa María de los Volcanes, de Arrecife, por un proyecto desarrollado con alumnado de 1º a 4º de la ESO. La propuesta ha destacado por el enfoque interdisciplinar, al abordar el REF desde distintas materias y organizar una mesa redonda de expertos que permitió al alumnado trabajar la escucha activa, la investigación y la reflexión crítica sobre el fuero isleño a través de un recorrido histórico y económico.
El tercer premio, dotado con 150 euros, ha sido otorgado al CEIP Tagoja, de Santa Cruz de La Palma, por acercar el fuero al alumnado de 1º y 2º de primaria. El centro trabajó la identificación de productos locales y la recreación de un mercadillo en el propio centro educativo. El jurado también valoró el uso de la autoevaluación, que permitió a los niños y niñas identificar los conocimientos adquiridos sobre el REF y su impacto en cuestiones cotidianas como el transporte, la compra, la electricidad o la desalinización del agua.
Los trabajos premiados han puesto de manifiesto la capacidad del proyecto Edu-REF para integrar el conocimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el currículo escolar desde una perspectiva competencial. Las propuestas han permitido trabajar la expresión oral, la lectura, la escritura, la producción audiovisual, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo, siempre a partir de situaciones cercanas a la realidad del alumnado.
El proyecto Edu-REF tiene como objetivo llevar el conocimiento del fuero canario a las aulas y facilitar que el alumnado comprenda, desde edades tempranas, por qué Canarias cuenta con un régimen singular desde hace 500 años. A través de cuentos, recursos digitales y situaciones de aprendizaje, se explican de forma gradual y adaptada al alumnado conceptos como la lejanía, la insularidad, la ultraperiferia, la equidad y la necesidad de compensar las dificultades derivadas de la realidad geográfica del archipiélago.
Uno de los recursos centrales del proyecto es el cuento ‘La isla escondida’, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 6 años. A través de una historia mágica y cercana, protagonizada por una capitana que llega desde lejos con regalos, medicinas y alegría, el cuento permite explicar de forma sencilla que vivir en unas islas alejadas y fragmentadas requiere herramientas específicas para garantizar a la población las mismas oportunidades que en otros territorios.