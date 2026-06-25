Cuelgan carteles con la foto de Bermúdez en coches abandonados en Santa Cruz de Tenerife

Vecinos del entorno del parque Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife, han decidido pasar a la acción “cansados” de ver cómo durante años decenas de coches abandonados ocupan plazas de aparcamiento sin que sean retirados por parte del Ayuntamiento capitalino.
Por ello, han iniciado una campaña de denuncia, consistente en colgar carteles de los parabrisas de los turismos dejados a su suerte en la vía pública. Unos letreros que, además, llevan impresa la foto del alcalde, José Manuel Bermúdez, a quien los residentes reclaman que “actúe ya”.
En los carteles se lee, en rojo:
“No tengo seguro, ni ITV, incumplo la Ley 39/2015 y el Ayuntamiento no resuelve el procedimiento”, mientras que en la parte inferior, en blanco, se añade: “¡Bermúdez! Llevo aquí más de dos años aparcado y no soy el único en la calle. No tengo seguro ni ITV, pero aquí sigo ocupando sitio con el riesgo que conlleva. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común te obliga a resolver. ¿Hasta cuándo esta burocracia? Basta de esta inactividad administrativa prolongada. ¡Por más eficiencia, más transparencia, más aparcamientos y servicios para los ciudadanos que cumplen y, por supuesto, menos líneas amarillas y menos aparcamiento para patinetes”, reza el letrero.
Cabe recordar que la Policía Local de Santa Cruz ha iniciado expediente por 1.120 coches abandonados en calles desde 2025. El pasado año se iniciaron 807 procedimientos para localizar o informar a los propietarios de la retirada voluntaria de sus coches, a lo que se suman 313 abiertos en 2026, según datos ofrecidos por la concejala de Seguridad, Gladis de León.
El Consistorio recordó la compleja tramitación de este tipo de expedientes, donde se especifica qué se considera, legalmente, como vehículo abandonado. La Policía, solo en el primer semestre del año, ha retirado 13 vehículos abandonados de las calles, un procedimiento que se agiliza cuando los dueños deciden ceder el coche para su destrucción.