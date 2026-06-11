CIFP La Laguna reivindica la enseñanza práctica en su 50 aniversario

“Cuando yo hice mis estudios en los años ochenta, al que no quería estudiar o parecía no tener claro qué hacer se le decía: Vete a FP”. Sin embargo, hoy en día “eso ya no ocurre”, comenta Luz María Albertos, directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laguna. Al frente de una institución que celebra este año su 50 aniversario, destaca que esta enseñanza “se percibe como una vía más directa y práctica hacia el mundo laboral”.
Además, en una sociedad y una juventud cada vez más inquietas y menos receptivas a los métodos tradicionales, otro de sus grandes atractivos es el aprendizaje desde una perspectiva eminentemente práctica.
Esta visión se ha visto especialmente reforzada con la nueva Ley estatal de Formación Profesional, que establece el modelo dual para todos los ciclos formativos, combinando la formación en el aula con estancias en empresas. No obstante, desde los propios centros también se impulsa esta filosofía mediante proyectos de innovación en las que los estudiantes trabajan directamente con problemas y desafíos reales.
“Aquí es donde motivas al alumnado; en el aula es más difícil”, afirma Alejandro Orta, docente y coordinador del área de innovación, desde uno de los talleres de los que dispone el centro para la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Con motivo de las celebraciones por su medio siglo de trayectoria, el CIFP exhibió ayer varios de los trabajos desarrollados -o aún en curso- para mostrar el valor de estas propuestas en el ámbito de la automoción.
Entre ellos destaca un antiguo Peugeot 205 blanco situado al fondo de la nave. El vehículo incorpora en su parte trasera un generador alimentado por bioetanol -un biocombustible producido a partir de materia orgánica, como frutas y residuos agrícolas, desarrollado por la familia de química del IES Tegueste- encargado de suministrar energía a la batería de alta tensión que impulsa el automóvil. La iniciativa fue financiada por la Dirección General de Formación Profesional y contó con la colaboración de la empresa canaria Domingo Alonso.
El alumnado del IES Tegueste, al igual que el del CIFP La Laguna, aplicó una metodología de aprendizaje basada en retos, enfrentándose a situaciones reales, identificando problemas técnicos y proponiendo soluciones de forma colaborativa. “Lo que aprende el alumnado aquí no lo aprende en un libro de texto, ni viendo vídeos, ni escuchando una explicación”, defiende Albertos, quien recuerda que “en el día a día del mundo laboral, tanto si trabajas por cuenta propia como en una empresa, siempre surgen situaciones en las que una persona que piensa, propone y busca soluciones tiene muchas más oportunidades que quien se queda esperando a ver qué pasa”.
Piden más recursos
Instalaciones como este taller favorecen dicho tipo de aprendizaje, aunque mantenerlas “implica una inversión importante”. Tanto en la rama de Automoción -que requiere una dotación económica especialmente elevada- como en el amplio abanico de ciclos que oferta el CIFP, desde Imagen Personal hasta Servicios Socioculturales y a la Comunidad, “todo lo que llega en cuanto a recursos es poco”. Además, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado, “los presupuestos se resienten”, por lo que “seguimos reclamando mejoras y actuaciones porque siguen siendo necesarias”.
La solicitud de más financiación resulta aún más evidente en unos estudios cuya demanda no deja de crecer. Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac): durante el curso 2024-2025, la FP fue la única enseñanza de régimen general no universitario que incrementó el número de estudiantes en todos sus niveles. El grado básico registró un aumento del 9,5%, mientras que el grado medio creció un 1,4% y el grado superior un 1,7%.
Tres centros de las Islas diseñan un vehículo eléctrico desde cero
A día de hoy, los alumnos del Grado Superior de Automoción del CIFP La Laguna trabaja junto al IES Tacoronte Óscar Domínguez y el CIFP Majada Marcial, en Fuerteventura, en un nuevo proyecto: “CAR-CAN Canarias”, centrado en el diseño, la fabricación y el desarrollo de la documentación (manual de montaje) de un vehículo eléctrico didáctico y modular para centros de Formación Profesional.
El objetivo es crear y replicar la construcción de un vehículo eléctrico desde cero. La iniciativa refleja uno de los objetivos de este tipo de programas: la colaboración entre centros de distintos puntos del Archipiélago.