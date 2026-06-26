El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá el próximo lunes, 29 de junio, el plazo de inscripción para el concurso del cartel y la imagen gráfica del Carnaval de Santa Cruz 2027. En esta ocasión, la fiesta más internacional de Canarias estará inspirada en la temática “Roma Eterna: El Imperio del Carnaval”, un lema histórico que marcará el diseño de las obras y el plano estético de la próxima edición.
La convocatoria se resolverá nuevamente mediante un sistema de concurso público que otorgará un premio de 12.000 euros para la obra ganadora. Además, el Consistorio chicharrero mantendrá el incentivo económico de 1.000 euros para cada uno de los cinco diseñadores finalistas, con el objetivo de compensar el desarrollo de la imagen gráfica completa de las fiestas.
Plazos y las tres fases para elegir el diseño del Carnaval chicharrero
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha confirmado que el Ayuntamiento repite la fórmula de selección de la edición anterior “tras el éxito” cosechado en la convocatoria previa. El proceso selectivo para el Carnaval de Santa Cruz 2027 se dividirá de forma estricta en tres fases diferenciadas:
- Primera fase (Presentación): Los artistas interesados podrán enviar sus carteles desde el lunes 29 de junio hasta el próximo 29 de julio. Posteriormente, un comité de evaluación técnica seleccionará los cinco mejores proyectos.
- Segunda fase (Desarrollo): Los cinco autores finalistas dispondrán de un plazo de 30 días naturales para elaborar la adaptación de la imagen gráfica completa de las fiestas a partir de su cartel base.
- Tercera fase (Votación popular): Una vez presentados los trabajos completos, se abrirá un periodo de votación ciudadana de siete días a través de internet para que el público elija la propuesta ganadora.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha defendido este formato de licitación abierta argumentando que permite “fomentar el talento local para representar nuestra fiesta más internacional”, destacando la calidad de las obras surgidas bajo esta modalidad.
Requisitos técnicos y cómo enviar las propuestas telemáticas
Las bases reguladoras del Carnaval de Santa Cruz 2027, disponibles en la web oficial carnavaldetenerife.com, establecen que los carteles postulantes deben entregarse en un formato de 50×70 centímetros (ya sea en disposición vertical u horizontal) y contar con una resolución mínima de 300 ppp. El Ayuntamiento exige que todos los elementos gráficos incorporados sean originales e inéditos, creados exclusivamente por el autor.
Due a la digitalización de los procesos administrativos locales, la entrega de la documentación y los archivos artísticos deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.