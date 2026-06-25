El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha dado a conocer el programa oficial del Carnaval 2027, que comenzará el 22 de enero con la gala inaugural. La semana grande se celebrará del 19 al 28 de febrero con el carnaval en la calle tras la decisión tomada por el Ayuntamiento capitalino de retrasar la celebración dos semanas por motivos operativos y de logística.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor el trabajo que está realizando el área de Fiestas para coordinar con los grupos este calendario. “Tras la decisión inicial de retrasar el comienzo del Carnaval 2027, ahora tocaba trabajar con los grupos un calendario definitivo de actos, y se ha llegado a un consenso, de forma que ya Fiestas pone velocidad de crucero para que todo esté listo para ese 22 de enero”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero agradeció a los grupos “la predisposición que han mostrado estos días, en las distintas reuniones que estamos teniendo, y que ha hecho posible que podamos ya fijar el calendario definitivo de actos”.
De esta forma, el calendario, que tradicionalmente mantenía una semana de margen entre la gala inaugural y el primer concurso, tras ese arranque del día 22, continúa el sábado 23 de enero, tan solo un día después de la inauguración, con el concurso de agrupaciones musicales, decisión que responde a la petición del colectivo de convertirse en el primer certamen del Carnaval y de celebrarse en sábado. Tras ellos, tomarán el relevo el domingo 24 las agrupaciones coreográficas para poner el baile en el centro de la fiesta.
La edición continuará con el concurso de murgas infantiles, que vivirá su primera y segunda fase el viernes 29 y sábado 30 de enero, respectivamente. El fin de semana concluirá el domingo 31 con el concurso de rondallas. Ya en la semana siguiente las murgas adultas serán protagonistas, desarrollando sus fases entre el 1 y el 4 de febrero, culminando con la gran final de murgas del día 6. Llegado el domingo, la gala de la Reina Infantil tomará el escenario del Recinto Ferial.
El turno de los mayores llegará el miércoles 10 de febrero, momento en el que tendrá lugar la gala de la reina de los Mayores y el Festival de los Mayores. El viernes 12 se llevará a cabo la Canción de la Risa, antesala del concurso de comparsas, que llenará el escenario de color el sábado 13 de febrero. La semana concluirá el domingo 14 con el tradicional concurso de disfraces.
La semana previa a que el carnaval tome las calles se conocerá a la nueva soberana de la fiesta en la esperada Gala de Elección de la Reina, que se desarrollará el miércoles 17, flanqueada por el concierto de Los Fregolinos y el Festival de la Zarzuela, martes 16 y jueves 18, respectivamente.
El viernes 19 de febrero el carnaval tomará la calle con la cabalgata anunciadora, el concurso de carrozas y coches engalanados y la primera noche de bailes de Carnaval. El sábado 20 las comparsas vivirán su, cada vez más conocido, certamen de Ritmo y Armonía, preludio de una nueva noche de bailes. La semana culminará el domingo con el tradicional concierto de la Fufa y Los Fregolinos y el primer carnaval de Día.
El lunes 22 de febrero el carnaval vivirá una de sus noches más multitudinarias con la cuarta edición de la gala Dragnaval y bailes por las calles celebrando la víspera del martes de carnaval, en el que el coso apoteosis recorrerá la ciudad. El jueves 25 el carnaval inclusivo y el festival de rondallas acapararán la jornada, al igual que lo harán los más pequeños del carnaval el viernes con su coso infantil, antesala de los bailes del viernes de piñata.
Carnaval de Día
El sábado tendrá lugar el esperado carnaval de Día y los bailes del sábado noche con los que, tras más de 18 horas ininterrumpidas de música, concluirá el carnaval. El domingo, tras el carnaval sénior, la exhibición de coches antiguos, el concierto de la Fufa y La Zarzuela y la exhibición pirotécnica, se dará por concluido el programa oficial del Carnaval 2027.
Las personas interesadas en consultar la programación completa podrán descargar el calendario íntegro de actividades en carnavaldetenerife.com, donde encontrarán información actualizada sobre fechas, horarios, ubicaciones y detalles de cada una de las propuestas incluidas en esta edición.