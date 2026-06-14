Hacía un par de años que no visitaba El Calderito de la Abuela, una cita imprescindible en el Norte de Tenerife para acercarse a la cocina canaria, con un equilibrio entre la tradición e innovación, siempre con el mejor producto, una buena parte que procede de las propias fincas de Mario y Fabián Torres. Estos dos hermanos, que desde el año 2005 han hecho a su medida este restaurante, heredero de la buena cocina que en este mismo espacio elaboraba su padre Mario Torres bajo la denominación de Los Corales.
Los hermanos Mario y Fabián, que fueron premiados en los XXXIII Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en noviembre de 2018, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, se han mantenido firmes en sus propuestas con raíces canarias pero siempre equilibrada con la innovación.
Nada más llegar a El Calderito de la Abuela, en la carretera provincial 130 de Santa Úrsula, hay que admirar la exhuberante finca, aledaña al edificio donde está el comedor, donde en pocos metros descubrimos una huerta muy cuidada, y un pajero bajo el cual se celebran algunos eventos en un entorno exclusivo.
De entrada hay que recordar que el pan, que sirven en las comidas y cenas, procede del obrador artesanal Mario Bakes, donde se elaboran los productos de manera artesanal con masa madre, fermentaciones lentas y harinas seleccionadas, que también se pueden adquirir en La Alacena, la tienda gourmet de la Bodeguita de Enfrente.
Esta misma semana giré una visita al restaurante que comenzó con el ya tradicional foie micuit casero, que bordan como siempre ya que la regularidad es una de las marcas de esta casa. A continuación seguimos con una ensalada (lechugas varias, aguacate, tomate, pan frito, etcétera) con atún caliente.
Tres platos, también para compartir, fueron unas puntas de hígado encebollado, acompañado de papas fritas; unos calamares en su tinta servidos con puré de papas, que estaba entre los fuera de carta del día, y una carne fiesta ibérica o lo que es lo mismo cochino frito con papas fritas, plato típico en estos tiempos de romería como la que celebra hoy el municipio vecino de La Orotava, en el marco de las fiestas patronales de la Villa. Platos impecables todo sea dicho.
Los postres no dejan indiferente a nadie. En esta ocasión fueron un mousse de chocolate y dos helados artesanales de yogur con higo. En la bodega destacan sus vinos, bajo la marca Terral 205.