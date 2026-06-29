Empleo público en Paradores: Canarias tendrá 37 plazas y tienes 15 días de plazo

Paradores de Turismo ha publicado una nueva oferta pública de empleo para cubrir 645 puestos de trabajo de personal laboral indefinido en 91 establecimientos de toda España. La convocatoria de empleo público en Paradores incluye plazas en diferentes departamentos y categorías profesionales, con oportunidades en áreas como recepción, cocina, sala, administración y mantenimiento. Canarias dispondrá de 37 plazas.
La oferta se articula en tres procesos de selección y forma parte de la oferta pública de empleo autorizada a Paradores por sus tasas de reposición. El objetivo es reforzar el empleo estable dentro de la red pública hotelera y reducir la temporalidad en sus plantillas.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio, a las 23.59 horas. Las personas interesadas deben consultar las bases y formalizar la inscripción a través de la plataforma de empleo de Paradores.
37 plazas en Canarias
Canarias figura entre las comunidades con plazas disponibles en esta nueva convocatoria. En concreto, el Archipiélago cuenta con 37 puestos ofertados, lo que convierte esta oferta en una oportunidad para quienes buscan empleo estable en el sector turístico y hotelero dentro de las Islas.
La convocatoria resulta especialmente relevante en una comunidad donde el turismo tiene un peso decisivo en el mercado laboral. Las plazas ofertadas por Paradores se dirigen a personal laboral indefinido y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición.
Empleo público en Paradores y puestos ofertados
Entre los perfiles incluidos en la convocatoria aparecen recepcionistas, camareros y camareras de comedor, cocineros y cocineras, administrativos y personal de mantenimiento. También se contemplan puestos específicos, como los de caddie master para los Paradores de El Saler y Málaga Golf.
Además, la oferta incorpora plazas para completar la plantilla del futuro Parador de Veruela, en Zaragoza, uno de los proyectos incluidos en la planificación de la red pública hotelera.
Las comunidades con más plazas
Por comunidades autónomas, Castilla y León concentra el mayor número de puestos, con 86 plazas. Le siguen Cataluña, con 77; Andalucía, con 70; Castilla-La Mancha, con 68; Galicia, con 65; y Aragón, con 54.
También se ofertan plazas en Canarias, con 37 puestos; Madrid, con 34; Extremadura, con 29; Comunidad Valenciana, con 22; Cantabria, con 20; La Rioja, con 17; Ceuta, con 15; Navarra, con 14; País Vasco, con 11; Murcia, con 10; Asturias, con 9; y Melilla, con 7.
Cómo será el proceso de selección
El proceso se realizará mediante concurso-oposición. Este sistema combina una fase de valoración de méritos con pruebas selectivas, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria.
Las personas aspirantes deberán revisar los requisitos específicos de cada plaza, ya que pueden variar en función de la categoría profesional, el nivel del puesto y el establecimiento de destino. También deberán comprobar la documentación exigida y los plazos de presentación para evitar quedar fuera del proceso.
Una oportunidad de empleo estable en el sector turístico
La nueva oferta pública de empleo de Paradores se enmarca en la estrategia de consolidación de empleo estable dentro de la empresa pública. La convocatoria permite cubrir necesidades de personal en buena parte de la red estatal y reforzar servicios esenciales en establecimientos repartidos por todo el país.
Para Canarias, las 37 plazas ofertadas suponen una nueva vía de acceso a empleo indefinido en el ámbito turístico, uno de los sectores con mayor demanda laboral del Archipiélago.