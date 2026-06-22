La sorpresa que esconden las Fiestas de San Benito este año: un premio de 500 euros y mucha tradición

Las Fiestas de San Benito recuperarán en su edición de 2026 uno de sus pilares culturales más significativos y añorados por los tinerfeños. El emblemático concurso de coplas ‘Espiga de Oro’ volverá a formar parte de la programación oficial de estos festejos en San Cristóbal de La Laguna, tras encadenar tres años consecutivos de ausencia. Esta iniciativa cultural está impulsada de forma directa por la Fundación Canaria de Los Sabandeños, contando con la estrecha colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.
El concejal responsable del Área de Fiestas, Dailos González, ha remarcado la trascendencia de este retorno para el municipio norteño. El edil destacó que esta propuesta busca reconocer de manera pública la creatividad y la calidad de las mejores coplas de las islas, las cuales forman una parte indisoluble del patrimonio cultural y popular de la localidad. Rescatar de la memoria histórica este certamen supone una apuesta decidida por la conservación, promoción y la obligatoria difusión de la riqueza cultural de la isla, precisamente en el marco de la festividad más representativa de la ciudad de Aguere.
Las bases de la Espiga de Oro en las Fiestas de San Benito
El esperado certamen ya ha comenzado su cuenta atrás administrativa. La organización ha confirmado que se ha abierto el plazo oficial para la presentación de los trabajos originales. Los autores interesados en participar en las Fiestas de San Benito tendrán la oportunidad de enviar sus propuestas hasta el próximo 6 de julio de 2026, fijándose el límite horario a las 14:00 horas de dicha jornada.
Las bases del concurso estipulan unos requisitos técnicos muy claros para garantizar la limpieza del proceso de selección:
- Formato de entrega: Todas las obras originales deberán presentarse por cuadruplicado.
- Extensión de los trabajos: Cada participante presentará un único conjunto compuesto por un mínimo de 10 coplas y un máximo de 20.
- Identificación: Los textos se firmarán obligatoriamente bajo un lema o pseudónimo para garantizar el anonimato ante el jurado.
- Lugar de presentación: En la secretaría de la Casa Museo de Los Sabandeños, ubicada en la calle Alonso Suárez Melián número 7 de La Laguna, en horario de mañana (de 10:00 a 14:00 horas).
- Envío postal: También se permite la remisión por correo postal certificado a la misma dirección, indicando claramente en el sobre el texto ‘Concurso de coplas San Benito 2026’.
Un gran premio de 500 euros y fechas clave de la Romería Regional
El incentivo para los poetas y compositores canarios no es solo el prestigio de alzarse con el triunfo en las Fiestas de San Benito. El certamen está dotado con un gran premio único en metálico que asciende a los 500 euros, acompañado de la entrega de la ya mítica y simbólica distinción de la Espiga de Oro.
El nombre del ganador o ganadora se resolverá tras la deliberación de un jurado experto designado por la propia Fundación Canaria Los Sabandeños, el cual estará integrado por un mínimo de tres vocales especialistas en folklore regional. La decisión definitiva se tomará a puerta cerrada durante la jornada del 9 de julio de 2026 y el veredicto oficial se difundirá de manera inmediata a través de la Casa Museo, las redes sociales oficiales y los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento de La Laguna.
El momento culmen para el ganador llegará el sábado 11 de julio en la céntrica plaza de San Benito. Durante el transcurso del tradicional Festival 8 Islas, el galardonado recibirá su premio y los asistentes podrán escuchar las coplas ganadoras interpretadas en directo por las voces de los solistas más destacados de la ciudad.
Desde la concejalía de Fiestas del municipio han adelantado que esta misma semana se llevará a cabo la rueda de prensa oficial de presentación de todo el programa de actos de las Fiestas de San Benito de este año. Un calendario festivo muy esperado por los miles de tinerfeños que ya aguardan con impaciencia la celebración de su multitudinaria e histórica romería regional, fijada en el calendario para el próximo domingo 12 de julio.