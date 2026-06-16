Europa cambia las normas: así te afecta la nueva ley si sufres un retraso o la cancelación de tu vuelo

Tras trece años de negociaciones, las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre la revisión del Reglamento CE261, la normativa que regula los derechos de los pasajeros aéreos. El texto finalmente aprobado mantiene en gran medida el marco actual de protección. Tal y como prometió el Parlamento, se han mantenido el umbral de tres horas de retraso para acceder a compensaciones económicas y los niveles de indemnización, que oscilan entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo.
La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) considera que el resultado final evita los cambios más perjudiciales planteados durante las negociaciones, aunque lamenta que no se hayan introducido mejoras sustanciales para los viajeros europeos.
Durante el último año, el proceso de revisión de la CE261 se convirtió, según APRA, en una amenaza constante para los derechos de los pasajeros. En particular, durante las últimas semanas de negociaciones, la revisión dio un giro dramático.
En las fases finales de la negociación, el Consejo llegó a plantear propuestas que incluían recortes de hasta el 66 % en las indemnizaciones, un sistema de compensaciones fijas de tan solo 200 euros impulsado por Francia y Alemania, la eliminación de formularios pre-completados para facilitar las reclamaciones y una enmienda de última hora que habría dificultado considerablemente el acceso de los pasajeros a representación profesional para defender sus derechos.
Al final del proceso, el debate ya no estaba en la mejora de los derechos de los pasajeros. Se había convertido en una lucha por preservarlos. “Europa ha estado a punto de sufrir el mayor retroceso en la historia de los derechos de los consumidores europeos. Hay que reconocer al Parlamento Europeo el mérito de haber evitado que eso ocurriera”, afirmó Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA. “Nos tranquiliza que el Parlamento se haya mantenido firme. Dado el rumbo que tomaron estas negociaciones, especialmente en las últimas semanas, preservar el statu quo se había convertido en el mejor resultado posible”, asegura.
No obstante, la asociación advierte de que los problemas que afectan a los pasajeros siguen presentes y que la reforma representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer sus derechos.
“Este resultado confirma que los derechos de los pasajeros son una de las protecciones al consumidor más valoradas de Europa. La contundente reacción generada por las propuestas de recorte evidencia que los ciudadanos europeos no están dispuestos a aceptar una reducción de estas protecciones, especialmente si ello supone facilitar a las aerolíneas la modificación o alteración de sus operaciones a costa de los viajeros. Sin embargo, los desafíos a los que siguen enfrentándose los viajeros no han desaparecido. Aunque los responsables políticos han logrado preservar el marco actual, después de trece años de negociaciones esperábamos avances más ambiciosos en favor de los pasajeros. Estas cuestiones deberán seguir formando parte de la agenda política europea”, concluyó Pawliszyn.
Modificaciones más importantes de la reforma
- Los importes de compensación y los umbrales de retraso se mantienen sin cambios.
- Se garantiza gratuitamente un artículo personal, pero las aerolíneas podrán seguir cobrando por equipaje de mano.
- Los pasajeros pueden abandonar el avión durante largas esperas en la pista.
- Cuando se produzca una interrupción, las aerolíneas deben ofrecer la alternativa más rápida disponible.
- Se aclara la responsabilidad de las aerolíneas cuando se pierda un vuelo de conexión.
- Las aerolíneas deben explicar las incidencias en lenguaje claro.
- Las compañías aéreas no pueden cancelar los vuelos de vuelta por el hecho de que no se haya cogido el vuelo de ida.
- Los vales siguen siendo opcionales y se convertirán automáticamente en dinero si no se utilizan.
- Reembolso automático por cambio a una clase inferior.
- Los errores ortográficos en los billetes deberán corregirse gratuitamente.
- Los músicos podrán llevar sus instrumentos a bordo.
- Nuevo plazo de 9 meses para reclamar compensaciones.