Santa Cruz de Tenerife busca nuevos taxistas: los exámenes serán el 30 de julio

La capital busca taxistas y, para ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, en Junta de Gobierno, la nueva convocatoria de las pruebas de aptitud, que se celebrarán el 30 de julio. Unos exámenes que permitirán a los aspirantes obtener el permiso municipal de conducción de taxi en la ciudad.
Entre los requisitos para participar destaca poseer el permiso de conducción B o equivalente; no padecer enfermedad infecto-contagiosa o limitación física incompatible con la profesión, además de no haber sido objeto de una condena penal por delito grave, o haber sido declarado no apto para ejercer la actividad por carretera.
Además, se requiere no haber sido reincidente por infracción grave de la normativa relativa a las condiciones de remuneración y de trabajo de la profesión, o la actividad de transporte de mercancías o de viajeros por carretera, según el caso, en especial, las normas relativas a tiempos de conducción y de descanso de los conductores. Y se advierte que de concurrir cualquiera de estos casos, no se cumpliría la honorabilidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, puso de relieve que “esta convocatoria permite seguir garantizando la incorporación de nuevos profesionales al sector del taxi con todas las garantías de formación y cualificación necesarias para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, pues el taxi constituye un elemento esencial dentro del sistema de movilidad de Santa Cruz”.
Por su parte, la concejala delegada del área, Gladis de León, señaló que “la aprobación de las bases es un paso importante para facilitar el acceso a nuevos profesionales mediante un procedimiento transparente, objetivo y accesible”.
De León recordó que “los interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes una vez se publique dicha convocatoria en el BOP”. Las solicitudes y la documentación se presentarán en el Registro Auxiliar, en la avenida Tres de Mayo, nº 40. La prueba, de tipo test, constará de 40 preguntas con tres respuestas alternativas, de las que solo una será correcta.
Los aspirantes dispondrán de 90 minutos para completar el examen, que versará sobre la ordenanza municipal del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato Taxímetro; la ley de Ordenación del Transporte; el callejero de la ciudad, códigos de circulación e inglés básico.