El verano en Tenerife arranca con una de las citas más esperadas por los amantes del buen ambiente, la música en directo y el producto de la costa. El festival Cañas y Camarones regresa en su tercera edición para consolidarse como el epicentro del ocio estival en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Este año, la organización ha tomado la decisión de adelantar su fecha tradicional al mes de julio, una medida diseñada específicamente para aprovechar las óptimas condiciones climatológicas y dinamizar el tejido comercial y hostelero de la comarca nordeste de la Isla.
El escenario elegido para desplegar este despliegue de dinamismo cultural no podía ser otro que el entorno de las Piscinas Naturales de Bajamar. El próximo 11 de julio, desde las 12:00 horas y hasta la medianoche, residentes y visitantes vivirán una experiencia inmersiva que fusiona la riqueza culinaria costera con una propuesta sonora de primer nivel.
La tercera edición de Cañas y Camarones
El nacimiento de Cañas y Camarones responde a la necesidad de poner en valor la excelencia gastronómica de la comarca nordeste de La Laguna. La iniciativa combina la cultura cervecera con las capturas de proximidad y el marisco local, todo ello enmarcado en un paisaje donde el océano Atlántico y las icónicas siluetas del faro de Bajamar configuran un anfiteatro natural único.
Esta edición cobra un significado especial, ya que coincide con la conmemoración del aniversario de Bajamar como Zona de Interés Turístico Nacional. Este reconocimiento histórico resalta el valor de una localidad que continúa atrayendo las miradas por su autenticidad, su clima y su capacidad para albergar eventos que respetan la identidad canaria al tiempo que ofrecen una alternativa de ocio moderna y vibrante.
La propuesta de este año promete superar las expectativas de las convocatorias anteriores. Los asistentes podrán degustar recetas elaboradas con el mejor producto marino local, maridadas con cervezas frías en un ambiente de disfrute sin prisas. La consigna del evento se mantiene fiel a sus orígenes: comer sabroso, brindar frente a la costa, bailar al ritmo de las olas y alargar la jornada estival bajo la luz del atardecer de Tenerife.
Cartel musical confirmado para el festival en Bajamar
La música de calidad actúa como el segundo gran pilar de Cañas y Camarones. Para mantener el ritmo durante las 12 horas ininterrumpidas de celebración, la organización ha desvelado un potente line-up que transita por diferentes géneros y estilos, asegurando una banda sonora perfecta para cada momento del día y de la noche.
El cartel oficial para el 11 de julio cuenta con los siguientes artistas confirmados:
- Divine: Timing
- Kilombo Improvisado
- Claudia Rutten
- Wildness Rose
- Papa Pinsso
- Dixmatt
Este elenco de creadores e intérpretes se encargará de inyectar energía a las piscinas de Bajamar, garantizando que el espíritu festivo se mantenga en todo lo alto desde el mediodía hasta el cierre técnico a las 00:00 horas.
Además, los promotores del evento han asegurado que la programación esconde una sorpresa de última hora, lo que ha disparado la expectación entre los seguidores habituales de la cita.
El impacto económico de un encuentro de estas características resulta fundamental para la costa lagunera. Al adelantar la fecha a la primera quincena de julio, se fomenta una mayor afluencia de público local y turístico en una época donde los comercios de la zona se preparan para la temporada alta, multiplicando las oportunidades de negocio para restaurantes, cafeterías y servicios de transporte de los núcleos de Bajamar y La Punta del Hidalgo. La combinación de cultura, gastronomía costera y el inconfundible ambiente de verano canario está lista para volver a triunfar.