Torres califica de “éxito” la gestión del crucero ‘Hondius’ tras cerrar la cuarentena por hantavirus sin contagios en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España en el caso del crucero ‘Hondius’ tras concluir la cuarentena de los pasajeros sin que se hayan producido contagios de hantavirus en Canarias.
Así lo ha manifestado este domingo en una publicación en la red social ‘X’, donde ha tildado la operación de fondeo y desembarque en Tenerife de “éxito”.
“El Gobierno de España actuó con rigor y responsabilidad. Y Canarias, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, se mostró ante el mundo como el puerto seguro que es de primer nivel y capaz de activar protocolos de altísima exigencia”, expuso.
Torres ha instado a hacer una “reflexión seria” sobre lo ocurrido con este crucero, puesto que, recordó, Canarias es un territorio europeo con una posición privilegiada en el Océano Atlántico para el comercio, el turismo y, si las circunstancias lo exigen, también para brindar auxilio con garantías.
Al respecto, el ministro ha hecho especial hincapié en que “los mensajes alarmistas, sin fundamento y atemorizadores no conducen a nada más que a la confusión y a quedar en evidencia”.
“Ningún contagio en Canarias por el Hondius: se preservó, también y con rigor científico, a la población local. Quitémonos los complejos. Gracias a la población de las Islas, en este caso de Granadilla y Tenerife, que sí estuvo a la altura”, concluyó.
“LA REALIDAD DEMUESTRA QUE SE ACTUÓ CON RESPONSABILIDAD”
En la misma línea ha estado la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, quien en un comunicado ha indicado que “la realidad ha demostrado que actuamos con responsabilidad, siguiendo los protocolos establecidos, poniendo en primer término la humanidad y defendiendo siempre los criterios científicos”.
La socialista observó que frente a quienes “prefirieron generar alarma o alimentar desinformaciones” hay que incidir en el “orgullo de país” y “de Canarias” con el que se ha saldado esta incidencia.
“Hubo quien prefirió alimentar incertidumbres o lanzar mensajes que no contribuyan a la tranquilidad colectiva, pero la realidad vuelve a demostrar que la mejor respuesta es siempre la información veraz, el respeto a los criterios científicos y la confianza en nuestros servicios públicos”, ha finalizado.