¿Qué hacer en Santa Cruz este fin de semana? Festival del humor, verbena y tardeo +60

Santa Cruz de Tenerife afronta un intenso fin de semana repleto de propuestas culturales, festivas, deportivas y de ocio para todos los públicos, consolidándose como un gran escenario de actividad ciudadana en todos sus distritos. La agenda combina tradiciones populares, música, folclore, deporte, espectáculos, exposiciones y actividades para jóvenes, mayores y familias, con iniciativas que se desarrollarán tanto en los barrios como en algunos de los principales espacios culturales de la capital.
Desde las fiestas populares de Llano del Moro, María Jiménez y Chamberí hasta la celebración de la Fiesta de la Bicicleta, pasando por festivales de música, humor, cine, teatro y danza, la ciudad ofrecerá durante estos días una programación diversa que refleja el dinamismo social y cultural del municipio.
Las tradiciones canarias tendrán un protagonismo especial con la celebración del XVIII Festival Folclórico La Era y El Trigo en Llano del Moro, el II Festival Folclórico Manuel Alonso Trujillo “Kima” en Chamberí y las actividades festivas de María Jiménez, mientras que la cultura contemporánea llegará de la mano del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), la Semana Internacional de la Moda de Tenerife y el estreno del Festival del Humor de Anaga “El Carcajazo”.
A ello se suman iniciativas dirigidas a fomentar el envejecimiento activo, como Tardeo +60; actividades deportivas y de movilidad sostenible con la 44ª Fiesta de la Bicicleta; propuestas formativas de Distrito Joven; una amplia oferta de exposiciones, literatura, artes escénicas y cine; y numerosos conciertos y espectáculos que convertirán a Santa Cruz en un punto de encuentro para el disfrute, la convivencia y la participación ciudadana durante todo el fin de semana.
Fiestas populares
Las Fiestas del Suroeste continúan su programación en Llano del Moro con el XVIII Festival Folclórico La Era y El Trigo, una jornada dedicada a la cultura popular, el folclore y las tradiciones canarias. La plaza de la calle Frangollo acogerá durante las próximas semanas diversas actividades dirigidas a vecinos y vecinas.
La programación comenzará este sábado con una Exposición de Coches Clásicos, de 12:00 a 15:30 horas y actividades infantiles a partir de las 16:00 horas. Posteriormente, a las 19:30 horas, tendrá lugar el XVIII Festival Folclórico La Era y El Trigo, un encuentro que pone en valor la música tradicional, las costumbres y las raíces culturales de Canarias. La jornada concluirá a las 21:00 horas con la actuación de la Parranda La Turronera.
Este sábado, darán comienzo las fiestas del barrio de María Jiménez con la celebración del Día del Niño, una jornada especialmente diseñada para el disfrute de los más pequeños que tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia entre las 10:30 y las 13:00 horas. La actividad incluirá propuestas lúdicas y de entretenimiento para el público infantil, dentro de la programación festiva organizada por la Asociación de Vecinos María Jiménez.
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas y hasta las 02:00 de la madrugada, la plaza de la Iglesia acogerá la Verbena Fiesta de la Cerveza, una de las citas destacadas de las fiestas del barrio. La velada combinará música, ambiente festivo y actividades de convivencia vecinal, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes.
La programación continuará el domingo, 7 de junio, con la Gala de Elección de la Reina y la Princesa Infantil de las fiestas de María Jiménez. El acto se celebrará en la Plaza de la Iglesia entre las 19:00 y las 23:30 horas y reunirá a familiares, vecinos y público en general en una de las actividades más tradicionales y esperadas de las celebraciones, donde se reconocerá a las representantes infantiles de las fiestas de este año.
Fimucité 2026
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife Fimucité comienza a desplegar la programación de su 20ª edición con un concierto de acceso libre en la emblemática Plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Bajo el título “And The Winner is…”, la Pop Culture Band, formación pop rock residente de Fimucité desde 2014, ofrecerá este sábado, a partir de las 21:00 horas, un espectáculo de dos horas concebido para hacer bailar al público sin descanso. Liderada por Gonzalo de Araoz, la banda interpretará una vibrante selección de algunas de las bandas sonoras y canciones cinematográficas más emblemáticas y recordadas por varias generaciones.
La selección musical incluirá temas vinculados a títulos inolvidables como “Cazafantasmas”, “Shrek2”, “Footloose”, “Flashdance”, “Top Gun”, “Grease”, “Regreso al futuro”, “Rocky III”, “Armageddon” o “Dirty Dancing”, en un repertorio que promete despertar una auténtica avalancha de recuerdos entre el público. Como broche final de la velada, el escenario de la Plaza de Candelaria acogerá una sesión de DJ a cargo de NAGOBA, percusionista, compositor y productor musical, cuyas sesiones destacan por su energía y su capacidad de conexión con el público.
Festival “El Carcajazo” en Valleseco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Distrito Anaga, celebra este viernes y sábado la primera edición de “El Carcajazo”, el primer Festival del Humor de Anaga. La iniciativa, de acceso gratuito, tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en la plaza Comparsa Los Cariocas de Valleseco y nace con el objetivo de acercar la cultura y el entretenimiento a los barrios del distrito, dinamizar la actividad social de la zona y generar nuevos espacios de encuentro y convivencia para la ciudadanía.
La programación reunirá a una amplia representación del humor canario con la participación de Exhuberancia Carey, Solo Palique, Nestolete, Yésica Trujillo, Ivanxi, Guacimara Gil, Pily Soy Yo, Pili Navarro, David García del Castillo, Gerson, Carmen Cabeza y Gazz. Con esta propuesta, el Consistorio refuerza su apuesta por la descentralización cultural y la dinamización de los distintos distritos del municipio a través de actividades abiertas a todos los públicos. Además, se recomienda acudir al festival en transporte público, utilizando las líneas de TITSA con conexión a Valleseco y parada próxima al recinto donde se desarrollará el evento.
Festival de Folclore de Chamberí
Las canchas de la Asociación de Vecinos San Martín de Porres, en Chamberí, acogerán la celebración del II Festival Folclórico Manuel Alonso Trujillo “Kima”, una cita dedicada a la música y las tradiciones canarias que reunirá a destacados intérpretes y agrupaciones folclóricas. La programación dará comienzo mañana, a partir de las 19:30 horas, con el II Encuentro de Solistas, en el que participarán el timplista Pedro Izquierdo y los solistas Miriam Jiménez, Mari Carmen Encinoso y Santiago Suárez, además de la actuación del Grupo Folclórico Verode, grupo base del festival. El acto estará presentado por la comunicadora Joam Walo.
La segunda jornada tendrá lugar el sábado, también desde las 19:30 horas, con la celebración de un tradicional Baile de Taifas, para el que será imprescindible acudir con traje típico canario. Sobre el escenario actuarán las agrupaciones folclóricas Santo Ángel, Atenguajos, Jariguo, Aires del Norte Agáldar y Orígenes, en una velada que pondrá en valor el patrimonio cultural y musical de las Islas. El festival está organizado por la Asociación de Vecinos San Martín de Porres (Chamberí) y el Distrito Ofra-Costa Sur del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tardeo +60
La plaza de Residencial Anaga acogerá este sábado, de 17:00 a 22:00 horas, la segunda edición de Tardeo +60, una iniciativa financiada por la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias y dirigida a personas mayores de 60 años. El evento adapta el formato de ocio conocido como “tardeo” al público senior, promoviendo el envejecimiento activo, la participación social y la convivencia en un entorno accesible y dinámico. La organización prevé la asistencia de entre 400 y 600 personas.
La programación incluirá música ambiente, las actuaciones del grupo Miss, la humorista Titi Soberbia, los cantantes Jadel y Daniel Calero, además del grupo musical Lalala, junto a la intervención institucional de las autoridades asistentes. La propuesta busca ofrecer una alternativa de ocio saludable para las personas mayores, fomentando las relaciones sociales, la participación comunitaria y el disfrute de una tarde diseñada específicamente para este colectivo.
Fiesta de la Bicicleta
Santa Cruz de Tenerife celebrará este sábado y domingo la 44ª edición de la Fiesta de la Bicicleta, una actividad organizada por el Ayuntamiento, a través del Servicio de Deportes, para fomentar la movilidad sostenible, el deporte y el ocio en familia. La programación comenzará el sábado en la explanada Puerto-Ciudad con una “Fun Zone” en la que se ofrecerán talleres de educación vial, mecánica básica, primeros auxilios y diferentes actividades infantiles relacionadas con el uso seguro de la bicicleta.
La tradicional “bicicletada” se desarrollará el domingo. La salida está prevista a las 10:00 horas desde el Parque La Granja y finalizará en la explanada Puerto-Ciudad, en un recorrido diseñado para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una jornada deportiva y lúdica al aire libre, compartiendo la afición por la bicicleta en un ambiente familiar y participativo.
Semana Internacional de la Moda de Tenerife
Del 4 al 7 de junio, el Recinto Ferial de Tenerife acogerá una nueva edición de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife, una cita que convertirá a la isla en uno de los principales puntos de encuentro de la industria de la moda a nivel nacional e internacional. El evento reunirá a profesionales, empresas, diseñadores, creativos y marcas comerciales en torno a las últimas tendencias en moda, moda sostenible, belleza, artesanía y estilos urbanos, consolidándose como un espacio de referencia para la promoción y el intercambio de experiencias dentro del sector.
La iniciativa toma el relevo de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife (FIMTE) con un formato renovado que busca reforzar el posicionamiento de Tenerife como el mayor escaparate comercial de Canarias para la moda. Durante cuatro jornadas, firmas locales, nacionales e internacionales presentarán sus nuevas colecciones y propuestas para las próximas temporadas, con el objetivo de impulsar la proyección del sector y favorecer el acceso a nuevos mercados comerciales.
Bibliotecas Municipales
Hoy, a las 17:30 horas, la Biblioteca Municipal Central acogerá el taller de ilustración “Dibujos que vuelan”, impartido por Celia Espona. La actividad propone una experiencia creativa en la que los participantes elaborarán ilustraciones de aves de la fauna canaria utilizando lápices acuarelables. Tras dibujar por separado el cuerpo y las alas del ave elegida, los asistentes crearán una tarjeta pop-up con movimiento que permitirá que el pájaro despliegue sus alas al abrirse. El taller busca fomentar la creatividad, la observación de la naturaleza y el descubrimiento de las posibilidades artísticas de los elementos desplegables.
Mañana, a las 17:30 horas, la Biblioteca José Saramago de Añaza celebrará la actividad “Detectives de libros”, dirigida por Carlos Miranda y destinada a niños y niñas de entre 8 y 13 años. Se trata de una gymkhana cultural en la que los participantes, organizados en equipos, deberán resolver diferentes pruebas de ingenio y destreza utilizando como herramienta principal los fondos bibliográficos de la biblioteca. A través de pistas obtenidas al azar, los jóvenes tendrán que localizar información, superar misiones y reunir las claves necesarias para descifrar un mensaje secreto, combinando aprendizaje, trabajo en equipo y diversión.
También mañana, a las 17:30 horas, la Biblioteca Municipal Central ofrecerá el taller “Cuando la muerte vino a nuestra casa”, impartido por la narradora oral y psicopedagoga Laura Escuela. Esta edición especial está dirigida a niños y niñas de 4 y 5 años y propone un espacio seguro y respetuoso para abordar el tema de la muerte a través de cuentos tradicionales, libros álbum y dinámicas participativas. La actividad busca favorecer la expresión de emociones, la escucha y el diálogo, ofreciendo herramientas adaptadas a la infancia para comprender y conversar sobre el duelo y la pérdida.
Museos y exposiciones
El Museo Municipal de Bellas Artes acoge la exposición monográfica “Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918–1969)”, un proyecto de producción propia del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se enmarca en la línea expositiva iniciada en 2025 dedicada a artistas presentes en la colección del museo. Comisariada por Katarzyna Zych Zmuda y Yolanda Peralta Sierra, la muestra, visitable hasta el 7 de junio, propone una aproximación patrimonial y de investigación a la trayectoria de la artista sueca Tanja Tamvelius, cuya obra mantuvo una estrecha vinculación con Canarias.
TEA Tenerife Espacio de las Artes exhibe de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas, la exposición “Cándido Camacho. Ritos del deseo”, disponible hasta el 14 de junio y que reúne por primera vez desde 1995 una amplia selección de obras realizadas entre 1969 y 1992. Asimismo, el centro mantiene abierta hasta el 5 de julio la muestra “Para que podamos vivir. La Laguna 1968-1983”, centrada en el papel de La Laguna como foco de agitación cultural y política durante los últimos años de la dictadura y la Transición.
También en TEA puede visitarse hasta el 5 de julio “Notas al pie. Cabello/Carceller”, una propuesta artística que revisa los discursos históricos desde perspectivas periféricas y relatos invisibilizados, reflexionando sobre identidad, representación y memoria. Además, el Gabinete Óscar Domínguez presenta “Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry”, centrada en la correspondencia entre el artista canario y la escritora francesa.
El Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias en Santa Cruz acoge la exposición “Sombras y poemas”, del escultor barcelonés Jaume Plensa, visitable gratuitamente hasta el 13 de junio. La muestra reúne cerca de un centenar de obras centradas en conceptos como la identidad, la espiritualidad, el lenguaje y la introspección.
Galería Bibli, ubicada en el número 15 de la calle San Francisco Javier, en Santa Cruz de Tenerife, expone la colectiva “Casi alguien”, que hasta el 31 de julio reúne obras de Teresa Correa, Pedro González, Moneiba Lemes, Fernando Martín Godoy y Cristina Temes. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de julio, reflexiona sobre el retrato y la representación de la identidad contemporánea.
Desván Blanco Espacio Cultural acoge hasta el 12 de junio la exposición “The not so still life II”, de Celestino Mesa, una propuesta contemporánea centrada en la reinterpretación de la naturaleza muerta y el espacio cotidiano.
Por su parte, la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias exhibe hasta el 26 de junio una muestra del artista Darío Hérguer, en la que la pintura se presenta como un organismo vivo en tensión entre lo físico y lo conceptual.
La Sala L de La Recova Centro de Arte presenta hasta el 28 de junio la exposición “Sueños”, una colección de retratos que explora el universo emocional y los deseos individuales de personas de distintas edades y contextos vitales.
Asimismo, dentro del programa Identitaria Canarias, continúa disponible hasta diciembre de 2026 una exposición documental online centrada en los oficios tradicionales del archipiélago y su relación con los paisajes urbanos y culturales canarios.
Distrito Joven
La programación de Distrito Joven arranca mañana con una nueva sesión del taller de Baile K-Pop, que se desarrollará de 18:00 a 20:00 horas en la Casa de la Juventud Lázaro Siluto. La actividad ofrece a los jóvenes la oportunidad de mejorar su coordinación, ritmo y expresión corporal a través del aprendizaje de coreografías inspiradas en canciones de este popular género musical. Las sesiones combinan calentamiento, técnica básica y trabajo coreográfico, fomentando además la confianza, la creatividad y el trabajo en equipo.
También mañana, tendrá lugar una nueva jornada del taller de Iniciación al Desarrollo de Videojuegos, que se celebrará en la Casa de la Juventud Mascareño, entre las 17:00 y las 20:00 horas. La propuesta introduce a los participantes en conceptos básicos de programación, diseño de escenarios y creación de personajes, combinando teoría y práctica mediante el desarrollo de pequeños proyectos y prototipos de videojuegos.
El sábado, Distrito Joven organizará una nueva edición del Sendero Intermunicipal, una actividad de naturaleza y educación ambiental que se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00 horas, con salida desde el Intercambiador de Santa Cruz. La iniciativa permitirá a los participantes descubrir diferentes espacios del Parque Rural de Anaga y de la Reserva de la Biosfera, promoviendo el conocimiento del entorno natural, la convivencia y el respeto por el medio ambiente a través de una experiencia participativa al aire libre.
Asimismo, el sábado se celebrará una nueva sesión del taller “Desde nuestra mirada: Periódico Juvenil”, en horario de 10:30 a 13:30 horas, en TEA y la Biblioteca Municipal Central. La actividad está orientada a jóvenes interesados en la comunicación y el periodismo, quienes podrán adquirir conocimientos sobre redacción, diseño, maquetación y edición de contenidos, participando además en la elaboración de noticias, entrevistas y reportajes dentro de un proyecto colaborativo.
Ese mismo día, continuará el taller de Iniciación al Desarrollo de Videojuegos en la Casa de la Juventud Mascareño, de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo una nueva oportunidad para profundizar en los procesos de creación de videojuegos y en el desarrollo de habilidades tecnológicas y creativas.
Artes escénicas y teatro
El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz acoge hoy, a las 20:00 horas, la representación de Tres noches en Ítaca, una tragicomedia escrita por Alberto Conejero e interpretada por Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde. La obra transcurre en una casa frente al mar, en Ítaca, donde tres hermanas afrontan el duelo por la pérdida de su madre mientras revisitan recuerdos familiares marcados por la memoria, la imaginación y la búsqueda de nuevos comienzos.
La propuesta profundiza en las relaciones entre Ariadna, Penélope y Elena, explorando el legado de una madre excéntrica y reflexionando sobre cuestiones universales como la identidad, la reconstrucción personal y el papel de las Humanidades en tiempos de incertidumbre. La función forma parte del ciclo Primavera en la Fundación 2026.
El espacio L’Incanto acoge hoy, a las 20:00 horas, la representación de Cada loco con su tema, una comedia concebida para todos los públicos que apuesta por un humor directo, dinámico y cercano. La obra presenta una sucesión de situaciones protagonizadas por personajes tan entrañables como extravagantes, construyendo una propuesta teatral que busca provocar la risa constante a través de diálogos ágiles, situaciones inesperadas y un ritmo escénico desenfadado.
El emblemático Correíllo La Palma, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se convierte hoy y mañana en escenario de “Navegarte”, una experiencia de teatro inmersivo que ofrecerá dos pases diarios, a las 17:00 y a las 19:30 horas. La propuesta está dirigida por Sergio Miranda y Jaster Luis. La historia sigue a cuatro desconocidos que embarcan juntos en una travesía marcada por los secretos y las transformaciones personales. El público forma parte activa de la experiencia como pasajero, acompañando a los personajes mientras las apariencias se desmoronan durante el viaje.
La Salita del Auditorio de Tenerife acogerá mañana una muestra pública del proyecto de investigación dramatúrgica La voracidad (entre vampiros y zombies), desarrollado por la dramaturga Aranza Coello. La actividad comenzará a las 19:30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta plantea un espacio de intercambio y reflexión sobre el impacto del turismo y el uso del territorio, invitando a compartir experiencias y miradas críticas sobre una realidad especialmente vinculada al archipiélago.
La Asociación Cultural Equipo PARA acogerá mañana, a las 20:30 horas, un encuentro escénico protagonizado por David Paredes, Ricardo Marichal y Fran Glez Torres. La propuesta reúne por primera vez a los tres creadores sobre un mismo escenario para desarrollar una experiencia basada en la improvisación y la creación en tiempo real.
El espacio L’Incanto presenta mañana, a las 21:00 horas, la comedia Yo, tú, ella, escrita por Mónica Montañés y dirigida por Crisol Carabal. La obra narra el viaje emocional de tres mujeres que, a través de conversaciones sinceras y momentos cargados de humor, revisan aspectos fundamentales de sus vidas.
El Café Teatro Rayuela acogerá el sábado, a las 21:00 horas, el espectáculo Cajón Desastre, protagonizado por Adri & Rod junto al DJ improvisador MVBA. La propuesta combina humor, música en directo e improvisación en una experiencia construida a partir de las anécdotas y aportaciones del propio público.
Danza
El Auditorio de Tenerife programa hoy y el sábado 6 de junio, a las 19:30 horas, Les Ballets de La Argentina. Juerga, Triana y suite de danzas, un espectáculo dirigido y coreografiado por Antonio Najarro con música en directo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. La propuesta recupera dos ballets emblemáticos estrenados en París en 1929 por Antonia Mercé, La Argentina: Juerga, de Julián Bautista, y Triana, de Isaac Albéniz, además de varias piezas pertenecientes al repertorio histórico de la artista, consideradas fundamentales en la evolución de la danza española moderna.
Música
El Espacio Cultural CajaCanarias recibirá mañana, a las 20:00 horas, a La Bien Querida, proyecto musical liderado por Ana Fernández-Villaverde y considerado una de las propuestas más influyentes del pop alternativo español. La artista interpretará algunas de las canciones más representativas de una trayectoria marcada por la combinación de sonidos electrónicos y pop con letras de gran carga emocional.
El Café Teatro Rayuela acogerá mañana, a las 21:00 horas, la actuación de Alex Janssen Trío, una propuesta de jazz contemporáneo construida a partir de melodías envolventes, improvisaciones y paisajes sonoros de gran riqueza expresiva.
La banda Xebeche actuará mañana, a las 22:00 horas, en el Café Picú, dentro del ciclo Phantasy. El grupo presentará un repertorio instrumental caracterizado por la fusión de sonidos viajeros que transitan desde la psicodelia desértica hasta atmósferas inspiradas en paisajes tropicales.
El Festival de Música Contemporánea de Tenerife presentará mañana, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife, el estreno de Variaciones sobre Temas Canarios, una nueva composición del pianista, compositor y director musical Francis Hernández, creada específicamente para esta edición del certamen.
El Festival de Música Contemporánea de Tenerife ofrecerá el sábado, a las 19:30 horas, un concierto protagonizado por la prestigiosa percusionista Marta Klimasara, acompañada por Andrea Domínguez, María Vera y Verónica Cagigao. El programa recorrerá algunas de las obras más representativas de la evolución de la percusión contemporánea, con composiciones de autores como Xenakis, Globokar, Druckman, Nørgård, Klatzow y Broström.
La sala Lone Star recibirá el sábado 6 de junio, a las 21:30 horas, a Las Arañas del Neptuno, banda especializada en surf rock y sonidos inspirados en el imaginario marítimo. La actuación estará acompañada por una sesión de vinilos a cargo de David Makingtime.
Cine y audiovisual
El Espacio La Granja proyectará hoy, a las 19:00 horas, el documental Orlando, mi biografía política, dirigido por Paul B. Preciado, dentro del ciclo Diversidad, Igualdad y Cultura. La obra parte de la novela Orlando, de Virginia Woolf, para reflexionar sobre la diversidad sexual y de género desde una perspectiva contemporánea y fomentar una reflexión crítica sobre las identidades y los afectos.
El Espacio Price acoge mañana, a las 19:00 horas, la proyección del documental Tras la estela de Shackleton, protagonizado por el alpinista y divulgador Juan Diego Amador. La obra narra su expedición a la Antártida siguiendo los pasos del explorador Sir Ernest Shackleton y concluirá con un coloquio abierto al público.
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyectará del mañana al domingo 7 de junio, a las 19:00 horas, la película El amigo silencioso, dirigida por la cineasta húngara Ildikó Enyedi. La historia se desarrolla a través de tres relatos ambientados en épocas distintas que tienen como nexo común un ginkgo centenario, testigo de más de un siglo de transformaciones humanas.
Literatura
La Librería del Cabildo desarrolla durante el mes de junio una programación cultural que incluye firmas de libros, presentaciones literarias, encuentros del club de lectura y un homenaje al escritor y periodista Alfonso García-Ramos. La agenda comienza hoy con una nueva sesión de Café Literario, dedicada a la obra A instancias del agua, de la escritora Isabel Expósito.
El Centro de Documentación de Canarias y América organiza mañana, a las 11:00 horas, una nueva edición de las rutas gratuitas La Letra Esmeralda, una iniciativa cultural que se desarrolla entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La actividad propone un recorrido por lugares emblemáticos relacionados con la vida y trayectoria de Esmeralda Cervantes.
Arte
TEA Tenerife Espacio de las Artes desarrollará el sábado 6 de junio, entre las 11:00 y las 19:00 horas, el taller Dar presencia: Cuerpos ocupando el archivo, impartido por Teresa Correa dentro del programa La Plaza. La actividad propone una reflexión sobre los procesos de conservación de la memoria y los silencios históricos presentes en los archivos, a través de una experiencia compartida entre TEA y el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA).