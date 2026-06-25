Los jóvenes de Santa Cruz dan la bienvenida al verano: actividades gratuitas, Siam Park y subida al Teide

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Juventud y Educación, presentó el miércoles, 23 de junio, la programación de verano 2026 de Distrito Joven durante la celebración del encuentro trimestral de la iniciativa juvenil, desarrollado en los Charcos de Valleseco. El acto reunió a jóvenes participantes del programa en una jornada de convivencia y actividades al aire libre que sirvió como escenario para dar a conocer las propuestas que se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre.
La programación ofrece más de una veintena de actividades dirigidas a la población joven del municipio, combinando formación, creatividad, deporte, ocio saludable, tecnología, convivencia y contacto con la naturaleza.
La programación ha sido diseñada para responder a los intereses y necesidades de la juventud santacrucera, fomentando la participación activa, el desarrollo personal y la creación de espacios de encuentro seguros e inclusivos durante el periodo estival.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “Distrito Joven se ha consolidado como una herramienta fundamental para acercar oportunidades de ocio, formación y crecimiento personal a nuestros jóvenes. Esta programación de verano demuestra el compromiso del Ayuntamiento con una juventud activa, participativa y conectada con su entorno, ofreciendo experiencias enriquecedoras que combinan aprendizaje, convivencia y diversión”.
Por su parte, la concejala de Juventud y Educación, Charín González, señaló que “hemos diseñado una programación diversa e innovadora que permite a los jóvenes descubrir nuevas aficiones, desarrollar habilidades y generar vínculos con otros jóvenes del municipio. Apostamos por actividades que fomentan valores como la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, la creatividad, la actividad física y el uso responsable de las nuevas tecnologías”.
Julio: creatividad, naturaleza y convivencia
La programación arrancará en julio con propuestas artísticas como el taller de Urban Sketching (Dibujo Rápido) y Crea tu Propio Fanzine, orientadas al desarrollo de la creatividad y la expresión personal. Además, se celebrarán actividades de contacto con el entorno natural como el Sendero Valleseco y un Sendero con Acampada Intermunicipal en Casa Manresa (Tacoronte), fomentando la convivencia juvenil y la educación ambiental.
Asimismo, Distrito Joven participará activamente en la Tenerife Lan Party (TLP) 2026, acercando a los jóvenes asistentes las iniciativas y recursos que desarrolla el programa municipal.
Agosto: ocio saludable, deporte y tecnología
Durante el mes de agosto, la playa de Las Teresitas será escenario de varias actividades de ocio saludable como el Mañaneo Joven y el Tardeo Joven, que combinarán talleres creativos, deportes, juegos y dinámicas de convivencia.
La programación incluirá también el Taller de Escultura con Barro, la Excursión en Barco a Antequera, una experiencia única para conocer el litoral de Anaga, y una nueva actividad de Sendero y Acampada en Cueva Bermeja, centrada en la convivencia intergeneracional y el acercamiento al mundo rural.
Los amantes de la tecnología y los videojuegos podrán participar además en el taller Total Gaming, donde se fomentarán habilidades como el trabajo en equipo, la estrategia y el juego responsable.
Septiembre: deporte, aventura y cierre del verano
El mes de septiembre ofrecerá actividades deportivas como el taller de Iniciación al Pádel, así como propuestas tecnológicas y creativas como Introducción a Blender y Crea y da Vida a tus Personajes Favoritos, centrada en el dibujo digital y el universo anime.
Entre las experiencias más destacadas figura el Ascenso al Pico del Teide con pernoctación en el Refugio de Altavista, una actividad que combina aventura, educación ambiental y convivencia en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias.
La programación incluirá además el Campeonato Gaming Distrito Joven, que reunirá a jóvenes aficionados a los videojuegos en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto, y culminará con el gran encuentro trimestral Summer Ending, una jornada en la playa de Las Teresitas que combinará deportes acuáticos, actividades ambientales, juegos y dinámicas grupales.
Como cierre del verano, también se realizará una visita al Siam Park, una de las actividades más esperadas por los participantes, que permitirá disfrutar de una jornada de ocio en un entorno seguro y dinámico.
Con esta programación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su apuesta por generar espacios de participación y desarrollo para la juventud del municipio, promoviendo alternativas de ocio saludable y experiencias que favorezcan el crecimiento personal, la socialización y la adquisición de nuevas competencias.
Las actividades serán gratuitas y contarán con plazas limitadas, por lo que las inscripciones se irán publicando progresivamente a través de los canales oficiales de Distrito Joven y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.