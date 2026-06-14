Ya está en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe regalar cachorros de menos de dos meses

La Ley de Bienestar Animal prohíbe la cesión o el regalo de cachorros menores de dos meses. Esta medida nacional busca proteger el desarrollo de perros, gatos y hurones. Los particulares y criadores que incumplan la norma afrontan multas por Bienestar Animal de hasta 50.000 euros.
La nueva regulación transforma las costumbres de muchos hogares españoles. Los ciudadanos compartían habitualmente las camadas de sus mascotas con amigos o familiares a las pocas semanas del nacimiento. Esta práctica queda totalmente prohibida en el territorio nacional desde este año 2026.
¿Por qué es ilegal regalar cachorros de menos de dos meses?
La ciencia veterinaria respalda la decisión jurídica de forma unánime. La leche materna aporta anticuerpos esenciales para el sistema inmunitario de los animales durante sus primeras semanas. Un destete temprano perjudica gravemente la salud futura de la mascota.
Además, las crías completan su periodo de socialización primaria entre la tercera y la octava semana de vida. La madre y los hermanos enseñan conductas básicas de supervivencia en esta etapa fundamental. Los animales aprenden a controlar la mordida y a gestionar el miedo. Una separación prematura genera problemas crónicos como la ansiedad por separación o la agresividad en la edad adulta.
El significado legal de la cesión de animales
La legislación introduce un control estricto sobre la propiedad de las mascotas. La normativa considera cesión cualquier cambio de titularidad del animal. Este concepto jurídico engloba las transacciones comerciales, los regalos familiares y las adopciones entre particulares. Los intercambios de ejemplares también entran en esta categoría regulada.
El cachorro debe convivir con su progenitora durante un mínimo de ocho semanas. La ausencia de un beneficio económico no anula la obligación legal. Ningún perro o gato puede cambiar de dueño antes de ese plazo.
Las multas por Bienestar Animal y las sanciones graves
El ordenamiento jurídico castiga con severidad la entrega prematura de las crías. La ley califica esta conducta como una infracción administrativa grave. Las sanciones económicas aplicables varían entre los 10.001 y los 50.000 euros. Las autoridades competentes determinan la cuantía final según los agravantes de cada caso.
El cachorro necesita salir del domicilio con su documentación en regla. El dueño debe implantar el microchip obligatorio antes de la entrega. El registro oficial de animales de compañía debe constar con los datos actualizados de la cría.
Requisitos para el Registro de Criadores particulares
La normativa afecta directamente a las camadas nacidas en entornos domésticos. Los dueños que deseen transferir las crías deben realizar un proceso obligatorio. La administración exige la inscripción previa en el Registro de Criadores de la comunidad autónoma correspondiente.
Los ciudadanos deben cumplir cinco obligaciones específicas para evitar sanciones:
- Obtener el alta en el registro oficial de criadores.
- Identificar a los cachorros mediante el microchip obligatorio.
- Inscribir a los animales en el censo autonómico.
- Firmar un contrato de cesión por escrito entre las partes.
- Respetar la edad mínima de dos meses de vida.
El incumplimiento de estos requisitos supone un caso de cría incontrolada. Las protectoras autorizadas y los centros de rescate mantienen las únicas excepciones legales ante casos de abandono.