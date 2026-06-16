No respiraba ni lloraba: la llamada que salvó a un bebé que acababa de nacer en un coche en Canarias

Los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, atendieron recientemente a través de la teleasistencia a una mujer de 29 años que, tras dar a luz en su vehículo particular de camino al hospital en una carretera de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, constató que su bebé no respiraba ni lloraba.
El enfermero coordinador del SUC atendió la llamada de la gestante de 38 semanas de gestación que, tras presentar un parto espontáneo, solicitaba ayuda para el bebé que no respondía a estímulos.
El coordinador sanitario se mantuvo al teléfono en todo momento facilitando indicaciones de cómo realizar un barrido bucal y darle la vuelta a la recién nacida para estimularla de manera enérgica en la espalda, que reaccionó de forma inmediata con un llanto fuerte y audible.
Dado que se encontraban dentro de su vehículo y a pocos minutos del hospital, el objetivo del barrido bucal indicado por el enfermero coordinador, dado que no disponían de recursos adecuados de succión, es eliminar el exceso del líquido amniótico que se encuentra en la cavidad oral del bebé para facilitar la permeabilidad de la vía aérea superior.
En el caso de un recién nacido, la estimulación enérgica de la espalda persigue estimular el reflejo respiratorio y así favorecer la expansión pulmonar y su respuesta neurológica y motora.
A continuación, los padres del bebé continuaron recibiendo las pautas necesarias por parte del enfermero coordinador para asegurar el bienestar del bebé manteniéndolo bien arropado hasta su llegada al hospital, previamente alertado por los coordinadores sanitarios, que continuaron haciendo un seguimiento de la evolución del bebé y del estado de la madre hasta su llegada al servicio de urgencias hospitalario donde ingresaron en buen estado general.
La teleasistencia que prestan a diario los médicos y enfermeros coordinadores del Servicio de Urgencias Canario ayuda a salvar vidas y a reducir posibles secuelas. El SUC recuerda que es importante mantener la calma en situaciones de emergencia, facilitar toda la información posible de forma correcta para garantizar una intervención rápida y eficaz. Y seguir las indicaciones de los coordinadores sanitarios en todo momento.