El mal estado del suelo en el García Sanabria, una trampa peligrosa que provoca caídas

Usuarios del parque García Sanabria alertan del mal estado en que se encuentra el suelo en el entorno de la fuente ubicada en el lateral del parque. Las tablas, aparentemente seguras, son una trampa que ha provocado varias caídas pues, al estar sueltas, se levantan haciendo perder el equilibrio a quien las pisa. Muchas personas practican ejercicio a diario en la zona y ya han sufrido percances. A ver si el Ayuntamiento toma nota y revisa bien el estado del suelo para evitar males mayores.
TE PUEDE INTERESAR