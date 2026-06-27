Dos mil personas se manifiestan en La Orotava por el Orgullo LGBTIQA+

El norte de Tenerife ha acogido en la tarde de este sábado la manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+ en el municipio de La Orotava, que ha congregado a dos mil personas en su recorrido por las calles desde el Parque Cultural Doña Chana hasta la Plaza del Ayuntamiento, con el lema de “aunque nos quieran en los márgenes, el Orgullo marca el norte”.
Las calles villeras se llenaron de centenares de banderas arcoíris LGBTIQA+ inclusivas, así como de pancartas y carteles que reivindicaron el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género, con cánticos como “nuestra existencia, no es un debate”, “las calles serán siempre nuestras”, “el orgullo no se vende, el orgullo se defiende”, “aquí está la resistencia trans”, “su odio no cabe en nuestras calles” o “aquí estamos las transfeministas”, entre otros muchos.
La manifestación ha sido convocada por los colectivos LGBTIQA+ tinerfeños Aperttura, Transwomen, Transboys, Libertrans, Diversas, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, LGBTIQ+ Tacoronte Comarca de Acentejo, Iris y Realidades, que unieron sus voces en un manifiesto reivindicativo al finalizar la manifestación en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava, no sin antes guardar un minuto de silencio por las víctimas de los trágicos terremotos en Venezuela.
Las organizaciones recordaron que el Orgullo no es solo celebración, sino que “es el logro colectivo que reivindica que seguimos aquí, que no vamos a desaparecer y que no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestros derechos, a pesar de la ofensiva reaccionaria que está protagonizando el avance de la ultraderecha que cuestiona nuestras identidades, nos señala como amenazas y normaliza discursos de odio que se traducen cada día en discriminación, violencias y exclusión”.
Además, criticaron con contundencia que en Arona y Granadilla de Abona se haya permitido la entrada de la ultraderecha en ambos gobiernos municipales con una traición histórica a la comunidad LGBTIQA+, alertando de que “VOX intenta convertir nuestros derechos en una diana política”. Ante esta realidad, los colectivos sentenciaron: “frente a quienes nos quieren en los márgenes, responderemos con más calle, más comunidad y más Orgullo”.
En este sentido, los colectivos convocantes se unieron a las reivindicaciones planteadas a nivel estatal para exigir un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad “que implique a todas las instituciones y nos proteja, sin excepciones, ni ambigüedades, con políticas públicas reales, prevención, sanción y reparación”.
Sin perjuicio de poner el foco en un orgullo interseccional con el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas intersexuales, no binarias y asexuales frente a los ataques de odio que siguen sufriendo, las entidades convocantes insistieron en la problemática del sinhogarismo que sigue viviendo una parte del colectivo LGBTIQA+ para reclamar la puesta en marcha de un recurso alojativo que pueda atender estas necesidades.
El manifiesto leído por los colectivos reflejó la reivindicación de un Orgullo LGBTIQA+ que siga en las calles, en los pueblos, en los barrios y en todos los territorios desde la defensa de la descentralización más allá del área metropolitana de Tenerife que viene demostrando el activismo tinerfeño, con una manifestación insular que ha ido rotando por diversos puntos de la isla a lo largo de los últimos cuatro años y lo seguirá haciendo de aquí en adelante.
Ante la llegada de múltiples procesos electorales el próximo año 2027, las asociaciones destacaron que van a defender ahora más que nunca los derechos conquistados para que no sean arrebatados por la ultraderecha y sus cómplices en una posible llegada a los gobiernos y llamaron a la ciudadanía a defender el orgullo frente a quienes siguen difundiendo el odio contra el colectivo LGBTIQA+, las mujeres y las personas migrantes.