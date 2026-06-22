El Orgullo LGBTIQA+ vuelve al Norte con una gran manifestación en La Orotava: guía completa del recorrido

Las asociaciones LGBTIQA+ de Tenerife (Aperttura, Transwomen, Transboys, Libertrans, Diversas, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, LGBTIQ+ Tacoronte Comarca de Acentejo, Iris y Realidades) se unen un año más para convocar la manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+, que tendrá lugar este sábado día 27 de junio, a las 18:00 horas, en La Orotava, bajo el lema “Aunque nos quieran en los márgenes, el Orgullo marca el norte”.
La manifestación se iniciará en el Parque Cultural Doña Chana (Avda. Mercedes Pinto de Armas) y recorrerá la Avenida Emilio Luque Moreno, la Avenida de Canarias, la Calle Calvario y la Calle Carrera del Escultor Estévez, hasta finalizar en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava, donde se procederá a la lectura del manifiesto del Orgullo elaborado por los colectivos convocantes.
Desde las asociaciones convocantes señalan que con esta acción se pretende “visibilizar que el Orgullo LGBTIQA+ debe llegar a todos los rincones de la isla de Tenerife desde la descentralización y el compromiso con la visibilidad más allá del área metropolitana”. Por este motivo, la manifestación anual ha ido alternando en los últimos años entre distintas zonas de la isla, convocándose en 2022 en Puerto de la Cruz, en 2023 en La Laguna, en 2024 en El Médano y en 2025 en Santa Cruz de Tenerife, regresando este año al norte.
Además, las entidades destacan que “se ha cursado invitación a centenares de colectivos sociales, feministas, ecologistas, activistas, sindicatos y partidos políticos tinerfeños, para que la manifestación sea multitudinaria e inunde las calles de La Orotava de la reivindicación de la diversidad que debe ser protegida como un derecho de todas”.
Los colectivos llaman a la ciudadanía y los medios de comunicación a participar masivamente en la manifestación insular, “pertenezcan al colectivo o no, porque aunque nos sigan queriendo en los márgenes de nuestra sociedad debemos seguir impulsando un orgullo que no pierda nunca el norte”, destacan.