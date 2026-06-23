El Orgullo en Granadilla de Abona contará con una programación oficial de actos. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, mediante la concejalía de Igualdad y Diversidad coordinada por Eudita Mendoza, ha detallado las actividades conmemorativas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.
Con este anuncio, el consistorio desmiente las acusaciones de cancelación del tejido asociativo del norte y sur de la isla de Tenerife.
Las jornadas técnicas y culturales arrancarán en el municipio del sur de Tenerife con un calendario oficial que combina acciones de visibilidad, talleres artísticos y sesiones formativas orientadas a la integración social.
De este modo, la administración local sale al paso de la controversia generada en el panorama político regional sobre la gestión de las políticas de igualdad en los municipios del sur.
Todas las actividades del Orgullo en Granadilla de Abona
La programación del Orgullo en Granadilla de Abona comenzará el próximo jueves, 25 de junio. Entre las 17:00 y las 19:00 horas, el Aula 1 del Centro Multifuncional San Isidro Espacio Cívico (SIEC) albergará el taller participativo denominado “Pinta tu propia bandera en honor al Día del Orgullo”. Esta acción cultural busca promover la libre expresión y la creatividad de los asistentes a través de la pintura. Desde el área de Igualdad recuerdan que las plazas para esta cita formativa están sujetas a las limitaciones de aforo del espacio cívico.
El acto central de la agenda institucional se trasladará al viernes, 26 de junio. A las 10:00 horas, la Plaza González Mena, ubicada frente a las oficinas centrales del Ayuntamiento, recibirá a los representantes locales para la lectura del manifiesto oficial. La redacción y lectura de este documento correrá a cargo de Canary Pride, la Asociación LGTBIQ+ del Sur de Tenerife. De forma simultánea, se procederá al izado de la bandera arcoíris en el mástil principal del consistorio.
Durante la tarde del mismo viernes, a partir de las 16:00 horas, la actividad formativa continuará en el centro de la tercera edad de San Isidro. Las instalaciones acogerán el taller interactivo “Espacio Libre de Prejuicios”, una iniciativa impartida por los especialistas de Canary Pride para trabajar las dinámicas de respeto con los mayores del municipio.
La concejala Eudita Mendoza ha defendido la gestión municipal argumentando que en la localidad la igualdad y la diversidad se configuran como un compromiso de trabajo diario y no como un mero eslogan de calendario. La responsable del área ha subrayado que estos actos constituyen un espacio abierto para todas las familias e identidades.
Asimismo, el Ayuntamiento ha confirmado que las jornadas “Granadilla Diversa” no se limitarán a esta semana, sino que se prolongarán durante todo el periodo estival con nuevas propuestas institucionales que culminarán al cierre del verano.