Vinculan a la ultraderecha con la cancelación del Orgullo en Granadilla y la exclusión de mujeres en Arona

La Asociación LGBTIQA* Diversas Canarias ha señalado públicamente la posición política de los dos únicos ayuntamientos del archipiélago donde gobierna actualmente la ultraderecha, Arona y Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, con ocasión de las diferentes medidas que ambas instituciones locales han adoptado con motivo del mes del Orgullo LGBTIQA+.
En particular, la entidad destaca que ha tenido constancia de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha decidido cancelar esta misma semana todas las actividades programadas para el Orgullo LGBTIQA+ y critican que “si bien han aducido motivos administrativos para justificar esta reprochable decisión, es más que evidente que la ideología de ultraderecha que gobierna el municipio con dos integrantes de VOX ha sido la causante de esta cancelación”.
Asimismo, se alerta que el Ayuntamiento de Arona ha difundido un programa del Orgullo que “destaca por la ausencia absoluta de perspectiva de género, en la que todos los protagonistas de las actividades planificadas son hombres, desde el pregonero, a los ponentes, pasando por los moderadores e incluso los reconocidos con premios, algo absolutamente inadmisible en el marco de un mes que debería caracterizarse por la inclusión de todas las realidades y en el que no debería caber la expulsión de las mujeres LTBIA+”.
En este sentido, Diversas recuerda que los colectivos que componen el tejido asociativo activista de la isla de Tenerife decidieron romper todas las relaciones institucionales con estas dos administraciones locales en el momento en el que incluyeron en sus gobiernos a la ultraderecha por considerarlo “una traición histórica a las mujeres, a las migrantes y a las personas LGBTIQA+”. No obstante, desde la entidad se sigue atendiendo a la población vulnerable de ambas localidades y se coordinan con el personal técnico para “no dejar en los márgenes a quienes la ultraderecha sí desprecia con su ideología fascista”.
A juicio de esta entidad, “es totalmente razonable que instituciones que permiten sin rubor la entrada de la ultraderecha en sus gobiernos locales no tengan la perspectiva suficiente para organizar una programación del Orgullo que esté a la altura de lo que nuestro colectivo requiere y ello justifica aún más la decisión que en su momento adoptamos para que estas instituciones no cuenten con la complicidad del activismo que se ha dejado la piel para conquistar los derechos que la ultraderecha quiere robarnos”.
Desde Diversas insisten en “la necesidad de seguir haciendo frente a la ideología de la ultraderecha con la defensa de un Orgullo antifascista que no deje a nadie en los márgenes, motivo por el cual llamamos ahora más que nunca a salir a las calles y acudir a la manifestación insular que este sábado por la tarde se convoca por el activismo LGBTIQA+ tinerfeño en el municipio de La Orotava”.