Un portal especializado dicta sentencia: tres playas de Canarias, entre las cinco mejores de España en 2026

Las playas del Archipiélago vuelven a demostrar su liderazgo turístico y natural a nivel internacional. Un exhaustivo estudio elaborado por la prestigiosa plataforma de alquileres vacacionales Holidu ha analizado miles de valoraciones y reseñas en Google Maps para establecer el ranking definitivo de las mejores playas de España y Europa de cara al verano 2026. El resultado es un éxito rotundo para las Islas, que logran situar tres enclaves en el Top 5 nacional y meten a dos de ellos en el selecto Top 10 europeo.
La gran protagonista del informe es la isla de Fuerteventura, que acapara de manera exclusiva la representación canaria gracias a la espectacularidad de sus parajes vírgenes, sus extensos arenales y sus condiciones idóneas tanto para el relax como para los deportes acuáticos.
El podio nacional habla canario
Aunque el primer puesto de la lista española lo lidera la Platja de Muro (Islas Baleares), con una puntuación de 4,8 y más de 7.700 comentarios, el Archipiélago le pisa los talones ocupando las siguientes posiciones de privilegio, superando a otros destinos consolidados del norte y del Mediterráneo:
- Playa de Cofete (Fuerteventura) – 2º puesto de España: con una puntuación de 4,8 sobre 5 y 5.370 opiniones, este rincón indómito situado en el Parque Natural de Jandía cautiva por su naturaleza salvaje, sus imponentes dunas y su atmósfera cinematográfica protegida por las montañas áridas. Su difícil acceso ha sido la clave para mantener intacto su carácter virgen.
- Playa de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) – 3º puesto de España: empatada con una nota de 4,8 (2.881 comentarios), es mundialmente famosa por las espectaculares lagunas que se forman con la marea baja y por ser la meca europea del windsurf y el kitesurf.
- Grandes Playas de Corralejo (Fuerteventura) – 5º puesto de España: cierra el Top 5 nacional (4,8 estrellas y 1.280 reseñas) gracias a sus kilométricas dunas de arena clara que contrastan con las aguas turquesas y sus impresionantes vistas hacia el islote de Lobos y Lanzarote.
El cuarto puesto del ranking nacional ha sido para la cornisa cantábrica, concretamente para la Playa de Mataleñas en Santander.
Éxito rotundo en el Top 10 de Europa
El reconocimiento de las costas majoreras no se limita a las fronteras españolas. En el ranking continental, liderado por la idílica Spiaggia dei Conigli en Lampedusa (Italia) y los sorprendentes acantilados británicos de Barafundle Bay, las playas de Fuerteventura plantan cara a los grandes paraísos del Mediterráneo.
La Playa de Cofete logra alzarse con la sexta posición de toda Europa, superando a destinos icónicos de Grecia y Portugal. Por su parte, la Playa de Sotavento de Jandía consolida su influencia internacional firmando una novena posición en el Top 10 europeo, un hito que sitúa a Canarias en el mapa de las mejores experiencias costeras del mundo para las próximas vacaciones estivales.