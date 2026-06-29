La memoria democrática de Canarias toma la palabra con el proyecto “Vivir sin miedo. Recordar para entender”

La Fundación DIARIO DE AVISOS pone en marcha “Vivir sin miedo. Recordar para entender”, una propuesta de divulgación y reflexión que invita a acercarse a la historia reciente de Canarias a través de las voces de quienes vivieron algunos de los grandes cambios sociales, políticos y culturales del último siglo, y de quienes hoy interpretan ese legado desde nuevas perspectivas.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, una acción conmemorativa que promueve la reflexión sobre la democracia, los derechos y las libertades conquistadas a lo largo de las últimas décadas.
El proyecto se articula en torno a dos grandes líneas de trabajo complementarias. Por un lado, una serie de programas que se emitirán en Atlántico Televisión, concebidos como espacios de diálogo intergeneracional en los que personas de distintas edades y trayectorias compartirán experiencias, recuerdos y reflexiones sobre algunos de los procesos que han transformado nuestra sociedad. Y, por otro lado, la publicación de una colección de reportajes de investigación y divulgación histórica para DIARIO DE AVISOS, tanto en su edición impresa como digital.
Lejos de ofrecer una mirada centrada exclusivamente en los acontecimientos políticos, “Vivir sin miedo. Recordar para entender” aborda cuestiones profundamente vinculadas con la vida cotidiana de la ciudadanía. La emigración, la igualdad entre mujeres y hombres, la educación, la libertad de prensa, los derechos laborales, la discapacidad, la diversidad afectivo-sexual o la participación social servirán como punto de partida para analizar cómo ha evolucionado la sociedad canaria y cómo muchos de los derechos que hoy forman parte de nuestra realidad son fruto de un largo proceso de transformación colectiva.
La serie televisiva iniciará su recorrido este miércoles con el estreno de la primera entrega en Atlántico Televisión y, a partir de entonces, se emitirá semanalmente. Cada episodio propone un encuentro entre personas que vivieron de primera mano determinados momentos históricos y representantes de nuevas generaciones que afrontan retos diferentes, pero estrechamente relacionados con aquellos procesos de cambio. El objetivo es favorecer el diálogo, compartir experiencias y poner en valor el camino recorrido en materia de derechos, libertades y convivencia democrática.
De forma paralela, DIARIO DE AVISOS publicará cada domingo una serie de artículos de investigación centrados en episodios, protagonistas y acontecimientos que forman parte de la memoria democrática de Canarias. Los reportajes abordarán historias vinculadas a la represión, la defensa de la democracia, los movimientos sociales, el papel de las mujeres, el exilio, la cultura o la participación ciudadana, combinando el rigor histórico con una clara vocación divulgativa.
La investigación histórica, la elaboración de contenidos y la conducción de los programas correrán a cargo del historiador y divulgador Rubens Ascanio Gómez, autor de más de un centenar de trabajos sobre memoria democrática de Canarias y profundo conocedor de la historia contemporánea del Archipiélago.
La propuesta adquiere un significado especial en 2026, año en el que se cumplen noventa años del golpe militar de 1936 y medio siglo de algunos de los acontecimientos que marcaron el final de la dictadura y el inicio del camino hacia la democracia. Desde Canarias, este proyecto aspira a contribuir a esa reflexión colectiva desde una perspectiva cercana, territorial y humana, situando en el centro las historias de las personas y el valor de la memoria como herramienta para comprender el presente y fortalecer los valores democráticos. Todo el contenido del proyecto estará disponible en la web oficial de la Fundación Diario de Avisos.