Valeria Vegas, Ángelo Néstore y José Antonio Ramos Arteaga protagonizan la mesa central del Orgullo SC 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual, celebrará el próximo 26 de junio el acto central de la programación del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con la mesa redonda “CONTAR(SE). Cuerpos, memoria y representación”, un encuentro que reunirá a tres destacadas voces de la creación, la investigación y la cultura para reflexionar sobre cómo los relatos, las artes y la memoria contribuyen a construir una sociedad más inclusiva.
La actividad tendrá lugar a las 19:00 horas en la Biblioteca del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo y servicio de interpretación en lengua de signos.
Moderada por la poeta y gestora cultural Patricia Figuero, la conversación contará con la participación de Valeria Vegas, periodista, escritora y documentalista, reconocida por su trabajo de recuperación de la memoria trans y por obras como ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno y Vestidas de azul; Ángelo Néstore, poeta, dramaturgue y creadore escénique, una de las voces más relevantes de la poesía queer contemporánea, cuya obra explora el cuerpo, la identidad y el lenguaje; y José Antonio Ramos Arteaga, profesor e investigador de la Universidad de La Laguna, especialista en literatura, teatro, cultura popular y teoría queer, con una amplia trayectoria en el estudio de la memoria cultural y las realidades LGTBIQ+ en Canarias.
Bajo el título “CONTAR(SE). Cuerpos, memoria y representación”, la mesa partirá de una pregunta central: ¿qué historias han quedado fuera del relato oficial y quién tiene derecho a ser contado? A partir de las experiencias y trayectorias de sus participantes, el diálogo abordará el papel de la literatura, la poesía, la investigación, las artes escénicas y la cultura popular en la construcción de referentes, la recuperación de memorias silenciadas y el reconocimiento de la diversidad.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “Santa Cruz es una ciudad abierta, diversa y comprometida con la igualdad. Con esta programación queremos visibilizar la realidad de las personas LGTBIQA+, defender sus derechos y seguir construyendo una ciudad donde todas las personas puedan vivir con libertad, respeto y seguridad”.
Por su parte, la concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual, Gladis de León, señaló que “el Orgullo es una fecha de celebración, pero también de reivindicación y sensibilización. La cultura tiene una enorme capacidad para generar empatía y dar visibilidad a historias y realidades que durante mucho tiempo permanecieron en los márgenes. Con esta mesa queremos abrir un espacio de diálogo que contribuya a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad”.
La mesa redonda forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento con motivo del Orgullo SC 2026, que incluye también el engalanamiento de distintos espacios municipales, la instalación de banderolas y elementos conmemorativos en la ciudad, la personalización del corpóreo de la marca ciudad en la Plaza de España y el reparto de material divulgativo bajo el lema “Santa Cruz con Orgullo”.
Asimismo, el Ayuntamiento facilitará la participación de la ciudadanía en la manifestación insular del Orgullo, que este año se celebrará en La Orotava, mediante la habilitación de dos guaguas con salida desde el Intercambiador de Santa Cruz.
De este modo, Santa Cruz convierte la cultura en un espacio de encuentro, diálogo y reflexión, situando la memoria, los relatos y la diversidad en el centro de una programación que reivindica el derecho de todas las personas a ser visibles, reconocidas y a formar parte del relato colectivo.