Un motorista de 20 años en estado crítico tras sufrir una caída en Tenerife

Un motorista de 20 años se encuentra en estado crítico con politraumatismos de carácter grave tras sufrir una caída en San Miguel de Abona.
Los hechos sucedieron pasadas las 17.00 horas de este miércoles cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada de la Policía Local en la que se comunicaba que un motorista había sufrido una caída en la carretera de Los Abrigos y precisaba asistencia sanitaria.
Personal del SUC, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona que habían sido alertados por los propios agentes, ya que el centro sanitario se encuentra cerca del lugar en el que se registró el accidente, valoraron y asistieron al afectado para trasladarlo al Hospital del Sur.
Desde allí, una vez estabilizado, se trasladó en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital de La Candelaria mientras que la Policía Local prestó la primera atención al afectado, colaboró con el personal sanitario y realizó las diligencias correspondientes.