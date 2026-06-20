Muere James Burrows, el cerebro detrás de ‘Friends’ y ‘Cheers’ que cambió la televisión

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse una de las pérdidas más significativas para la industria del entretenimiento. Muere James Burrows, considerado de forma unánime como uno de los grandes arquitectos y directores de la televisión moderna, a los 85 años.
El realizador ha fallecido este viernes, 19 de junio, en un ambiente de paz y rodeado por sus familiares, según informaron sus seres queridos a través de un comunicado oficial emitido por su abogado. Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso.
A lo largo de una prolífica trayectoria profesional que abarcó más de cinco décadas de actividad ininterrumpida, Burrows se consolidó como la figura más respetada e influyente en el sector de las comedias de situación (sitcoms).
Su firma técnica y creativa estuvo detrás de fenómenos culturales de alcance global como Friends, Cheers, Frasier, Taxi o Will & Grace, acumulando un récord histórico de más de 1.000 episodios dirigidos en la pequeña pantalla.
El impacto de James Burrows en la televisión mundial
Nacido en Los Ángeles el 30 de diciembre de 1940, James Edward Burrows creció en un entorno estrechamente vinculado a las artes escénicas de primer nivel. Era hijo del reconocido humorista, compositor, director y libretista teatral de Broadway Abe Burrows (ganador de los premios Tony y Pulitzer) y de Ruth Levinson.
Tras cursar sus estudios superiores en la universidad privada Oberlin College, completó su especialización académica obteniendo un posgrado en Bellas Artes dentro de la prestigiosa Escuela de Drama de la Universidad de Yale.
La carrera de Burrows comenzó a despuntar en la década de 1970, cuando asumió la dirección de capítulos de producciones fundacionales como The Mary Tyler Moore Show (La chica de la tele), Laverne & Shirley y The Bob Newhart Show.
Su primer gran reconocimiento de la crítica llegó con Taxi, una comedia de oficina que rompió moldes y estuvo protagonizada por Danny DeVito, Andy Kaufman y Tony Danza. Gracias a este proyecto, el realizador obtuvo sus primeros premios Emmy en la categoría de dirección.
El salto definitivo hacia la historia de la televisión se consolidó en 1982, año en el que co-creó junto a Glen y Les Charles la mítica serie Cheers. Ambientada en la barra de un bar de Boston, la producción se transformó en un análisis de las conexiones humanas frente a problemas como la soledad. Burrows dirigió de forma personal 237 de los 271 episodios totales de la serie.
Este rotundo éxito comercial y crítico propició posteriormente el nacimiento de su exitoso spin-off, Frasier, donde dirigió 32 capítulos de la versión original y participó en el regreso de la marca a las pantallas en el año 2023.
11 premios Emmy y el fenómeno multicámara con público real
La metodología de trabajo impuesta por Burrows revolucionó de forma definitiva los estándares estéticos de Hollywood. El director perfeccionó el uso de las producciones grabadas con formato multicámara frente a una audiencia real en el plató.
El propio realizador definía su estilo técnico bajo una premisa estrictamente teatral: “Tuve suerte porque lo que hago en este medio en reality es teatro. Con mis cámaras grabo una obra. Hacer una serie delante de la audiencia hace que tengas su respuesta. Su risa llena de energía el lugar”.
Los registros oficiales de la academia de televisión reflejan la magnitud de su carrera. James Burrows obtuvo un total de 11 premios Emmy a lo largo de su trayectoria tras recibir 48 nominaciones de manera consecutiva todos los años entre 1980 y 2005 (con la única excepción del año 1997).
El desglose de sus galardones máximos incluye:
- Cheers: 6 premios Emmy.
- Taxi: 2 premios Emmy.
- Will & Grace: 1 premio Emmy.
- Frasier: 1 premio Emmy.
- Live in Front of a Studio Audience: 1 premio Emmy (logrado en el año 2020).
Su relación con ‘Friends’ y el peso de sus producciones
La influencia del realizador trascendió lo estrictamente técnico para adentrarse en la dirección de actores y la gestión de talentos emergentes. Burrows se encargó de dirigir el trascendental episodio piloto de Friends, así como un total de 15 capítulos clave que definieron la identidad y los tiempos cómicos de la serie.
Los propios protagonistas del show manifestaron su respeto absoluto hacia su figura. Durante un homenaje público celebrado en el año 2016, la actriz Jennifer Aniston declaró en representación del grupo: “Haríamos lo que fuera por Jim Burrows. Nos dio la oportunidad de nuestras vidas y probablemente los 10 mejores años de nuestras carreras”.
Como anécdota histórica dentro de la industria cinematográfica, tras concluir la grabación del primer capítulo piloto de Friends, Burrows organizó un viaje con los seis actores principales hacia Las Vegas a bordo de un avión privado. Durante el trayecto, les advirtió de que aquella sería la última ocasión en sus vidas en la que podrían caminar por espacios públicos manteniendo el anonimato absoluto.
Por otra parte, su labor en los 246 episodios que conformaron las dos etapas de la comedia Will & Grace recibió un fuerte reconocimiento de carácter político y social en Estados Unidos. Durante una intervención televisada en el año 2012 para defender los derechos civiles, el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden aseguró públicamente que el formato dirigido en solitario por Burrows había aportado “más por educar al público estadounidense que casi cualquier otra cosa” en materia de visibilidad para el colectivo homosexual.
El criterio de James Burrows para seleccionar sus proyectos se fundamentaba de forma estricta en la calidad de la escritura por encima del punto de partida argumental. “El guion es lo primordial, me tiene que gustar. No es la idea, es la ejecución de la idea. Seis amigos sentados en una cafetería no es una gran idea, pero cómo estaba ejecutada es lo importante”, explicaba el director en sus últimas entrevistas institucionales.
Su fallecimiento cierra cinco décadas de historia viva del entretenimiento global, dejando un legado materializado en el catálogo de risas de múltiples generaciones.