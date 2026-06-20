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Un nuevo guachinche sorprende en La Laguna: “Las empanadillas de carne de cabra y los huevos Aguere están de locos”

"Me encanta, pídanselos", reconoció Joana abiertamente a sus miles de seguidores
Un nuevo guachinche sorprende en La Laguna
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La oferta gastronómica de Tenerife cuenta con un nuevo rincón que ya está despertando pasiones en las redes sociales. El popular perfil de TikTok Guachinches Modernos, conocido por desvelar los mejores secretos culinarios de las Islas, ha compartido su última experiencia tras visitar la reciente apertura de la zona: el Guachinche Casa Aguere, ubicado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

El establecimiento ha entrado con fuerza gracias a una propuesta que combina el sabor tradicional canario con toques muy originales, grandes comodidades y, sobre todo, “buen rollo”.

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Una carta tradicional con una sorpresa “para flipar”

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En su visita, los creadores de contenido Joana y Jonay comenzaron testando los clásicos que nunca pueden faltar en una mesa isleña: un buen plato de jamón y queso asado. Sin embargo, las sorpresas no tardaron en llegar a la mesa con las empanadillas de carne de cabra, de las que aseguraron que “están de locos”.

Pero el verdadero plato estrella del local, y el que calificaron como una auténtica sorpresa “para flipar”, son los denominados huevos Aguere. Este plato cuenta con una base de pollo desmenuzado y una espectacular salsa con almogrote. “Me encanta, pídanselos”, reconoció Joana abiertamente a sus miles de seguidores.

Para los amantes del cuchillo y tenedor, Jonay mostró a cámara un imponente plato de carne simmental, describiéndola como “muy rica y muy sabrosa”. Además, la carta guarda un espacio importante para el mar y los platos contundentes: “A todas las personas que preguntan dónde comer cazuela, aquí el pescado a la cazuela está buenísimo. También tienen papas rellenas”, apuntó la tiktoker.

Terraza, parking propio y ‘Pet-Friendly’

Más allá de los fogones, el Guachinche Casa Aguere, que se encuentra en la calle Joaquín Turina, 60, destaca por las facilidades de sus instalaciones, un punto crítico para los comensales en La Laguna.

El local cuenta con una “terraza ideal” para disfrutar al aire libre y dispone de aparcamiento propio, evitando los habituales quebraderos de cabeza para estacionar.

@guachinchesmodernos

🇮🇨Más info aquí:👇 Me va a costar acostumbrarme a este nuevo marido😂 @guachinchecasaaguere va a ser un éxito porque tienen muy buena comida, precios asequibles y experiencia. 🅿️Tiene aparcamiento ♿️ Es accesible 🚾Hay wc adaptado 💳 Dispone de datáfono 🏡Tiene terraza 🐶Si 📍 C/Joaquin Turina 60. La Laguna Cerca del estadio Francisco Pedraza ⏰ Abre todos los días excepto martes y miércoles ☎️ 679 31 95 62 Hacen reservas 🥰Tuvimos la suerte de poder coincidir con otros creadores cosa que nos encanta🫶 👉La comida fue de invitación por la inauguración . #guachinche #bochinche #dondecomertenerife #comertenerife #canarias

♬ sonido original – Jonay&Joana
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