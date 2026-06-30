Confirmado: la obra de la esquina del Meridiano retrasa en mes y medio su finalización para añadir “mejoras técnicas”

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer la modificación del proyecto y del contrato de las obras de accesibilidad en la confluencia de las calles Áurea Díaz Flores Hernández y Álvaro Rodríguez López, junto al Centro Comercial Meridiano.
El acuerdo permitirá incorporar actuaciones complementarias por 43.690 euros, así como ampliar la ejecución de los trabajos en un mes y medio para solucionar necesidades detectadas durante el desarrollo de la actuación.
La modificación contempla nuevas unidades de obra y actuaciones técnicas que complementan el proyecto inicial, lo que permitirá optimizar la intervención en uno de los puntos más transitados de la ciudad.
Por ello, se ha autorizado el gasto para modificar el contrato y formalizar la adenda con la adjudicataria, Asfaltos Jaén, una vez cumplidos los trámites administrativos previstos. El concejal de Obras, Javier Rivero, explicó que el objetivo es aprovechar esta intervención para “resolver de forma definitiva” los problemas existentes.