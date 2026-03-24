La esquina del Meridiano saldrá un 20% más cara: retrasan la reforma de la acera más peligrosa de Santa Cruz

Las obras para poner fin a una de las aceras más peligrosas de la capital tinerfeña, ubicada en el lateral del Centro Comercial Meridiano, han sufrido un traspiés. El Ayuntamiento chicharrero inició a finales de febrero los trabajos para crear una rampa que suavizara el pronunciado desnivel en la esquina de las calles Área Díaz Flores y Álvaro Rodríguez López, reubicando además el paso de peatones. Una ejecución, con un coste de 175.000 euros y un plazo de tres meses que, ahora, costarán un 20% más y se retrasarán, al menos, hasta agosto.
El concejal de Obras, Javier Rivero, explicó ayer que varias incidencias han obligado a modificar el proyecto inicial, pues durante el borrado del paso de peatones se ha detectado que “ante las sucesivas capas de pintura ejecutadas desde 2019, sin la debida reparación previa del firme, hacen imposible ejecutar los trabajos sin tener que retirar antes la capa de rodadura”.
El edil añadió que a ello se une que en la excavación para cimentar la rampa en la curva “se detectaron rellenos antrópicos que comprometen la estabilidad de la estructura prevista y nos obliga a rediseñarla”, situaciones que obligan a modificar la obra o, en su defecto, a suspenderla “si hiciera falta”.