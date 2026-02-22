Adiós a las caídas junto al Meridiano: Santa Cruz reforma la esquina más “peligrosa” para los peatones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una de las intervenciones urbanas más esperadas por los vecinos y usuarios de la zona de Cabo-Llanos. Las obras para rediseñar la esquina entre las calles Áurea Díaz Flores y Álvaro Rodríguez López, justo en los exteriores del Centro Comercial Meridiano, ya han comenzado con un objetivo claro: acabar con las frecuentes caídas de peatones, especialmente peligrosas durante los días de lluvia.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que esta actuación responde a una demanda histórica de los viandantes. El proyecto, que cuenta con una inversión de 175.000 euros, eliminará el pronunciado desnivel que dificultaba el tránsito y que convertía este punto en uno de los más conflictivos del entorno comercial.
Tres meses de trabajos y cambios en la movilidad
Bajo la dirección del área de Infraestructuras y Obras, gestionada por Javier Rivero, los trabajos se prolongarán durante un periodo estimado de tres meses. Durante este tiempo, la fisonomía del cruce cambiará por completo para cumplir con la normativa vigente de supresión de barreras arquitectónicas.
Las claves de la reforma incluyen:
- Nueva rampa de acceso: Se suavizará el desnivel actual para conectar de forma segura la calle José Emilio García Gómez con Álvaro Rodríguez López.
- Reubicación del paso de peatones: El paso de cebra se moverá para crear un vado que cumpla estrictamente con la ley de accesibilidad.
- Ampliación de aceras: Se ganará espacio para el peatón y se renovará el pavimento para evitar resbalones.
Aviso a los peatones: paso anulado temporalmente al Meridiano
Debido a la magnitud de la intervención, el concejal Javier Rivero ha advertido que el paso de peatones ubicado en esa esquina quedará anulado temporalmente mientras duren las obras. Esta medida es imprescindible para garantizar la seguridad de los miles de personas que transitan a diario por esta zona.
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, ha mostrado su satisfacción por el inicio de unos trabajos que no solo mejorarán la estética del entorno, sino que proporcionarán un “espacio más seguro, ordenado y transitable” tanto para los residentes como para los visitantes del centro comercial.
Esta mejora integral se suma a los esfuerzos municipales por modernizar los itinerarios peatonales de la capital, priorizando la seguridad en los puntos de mayor afluencia ciudadana.