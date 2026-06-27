La demanda del servicio de Oncología no deja de crecer en el Hospital del Sur

El área oncológica del Hospital del Sur ha administrado, desde su inicio en junio de 2024, un total de 4.661 tratamientos y ha atendido a 582 pacientes, según informó ayer en un comunicado el Gobierno de Canarias, que subrayó la creciente demanda de este recurso.
El Ejecutivo detalló que el acondicionamiento del nuevo edificio, ubicado en un entorno ajardinado del recinto hospitalario, ha contado con un presupuesto de 885.268 euros y ha permitido reubicar la actividad en un bloque independiente, mejorar la organización de los circuitos asistenciales, disponer de más espacio y ofrecer un entorno más confortable durante el tratamiento.
Tras su remodelación, el Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur dispone de dos salas con capacidad para treinta puestos de tratamiento y tres camas, además de dos salas de espera, tres consultas médicas y un despacho específico para la dispensación farmacéutica y preparación de tratamientos.
El equipo profesional está compuesto en la actualidad por cuatro profesionales de enfermería, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería, dos especialistas del servicio de Oncología, uno de Hematología y uno de Farmacia.
TRATAMIENTOS
Las actividades que se realizan en esta unidad son variadas y están personalizadas, detalla la Consejería de Sanidad. Así, se realizan tratamientos oncohematológicos, como quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias dirigidas a controlar la enfermedad, mejorar la respuesta terapéutica y reducir los efectos secundarios.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó ayer las instalaciones y destacó la relevancia de esta actuación.
Además, anunció que “la próxima semana se adjudicará el proyecto de la ampliación del centro hospitalario, lo que permitirá iniciar las obras el próximo año”.