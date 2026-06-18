Las aulas del municipio de San Cristóbal de La Laguna han dejado a un lado los libros tradicionales para excavar directamente en la tierra. Durante el presente curso escolar, una innovadora propuesta pedagógica ha permitido a centenares de estudiantes reconectarse de forma directa con las raíces aborígenes de las islas Canarias. A través de una metodología totalmente inmersiva, los jóvenes investigadores han logrado desenterrar y comprender el pasado guanche de La Laguna, transformando los espacios cotidianos de sus centros educativos en auténticos laboratorios de ciencia e historia viva.
Pasado guanche de La Laguna: excavaciones reales en los colegios
La campaña, impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural de la corporación local, ha contado con la participación exacta de 376 alumnos matriculados en los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria. Entre los meses de abril y junio, un total de nueve centros de enseñanza pública del municipio se han sumado a este despliegue científico coordinado por el equipo técnico de la empresa Trivo. Lo llamativo de la actividad es que la fase práctica se ha trasladado a los huertos escolares, espacios que fueron modificados minuciosamente para simular yacimientos arqueológicos reales.
Provistos de herramientas profesionales como paletines, brochas de precisión y cuadernos de campo, los escolares experimentaron las complejidades del método científico. Las jornadas se estructuraron en dos bloques diferenciados: una primera sesión teórica orientada a asimilar las fases de una intervención real y una posterior inmersión práctica sobre el terreno de dos horas de duración. Los talleres han recorrido centros neurálgicos del municipio, tales como los CEIP San Luis Gonzaga, El Ortigal, San Matías, Las Chumberas, La Verdellada, Punta del Hidalgo, Alonso Nava y Grimón, Ángeles Bermejo y Fernando III El Santo. Allí, los jóvenes clasificaron restos óseos, fragmentos de cerámicas recreadas y muestras de malacofauna.
Una estrategia digital y vecinal contra el expolio del patrimonio
Más allá del innegable valor lúdico de las jornadas, el área de Patrimonio Cultural, dirigida por el edil Adolfo Cordobés, persigue un fin mucho más profundo: concienciar de manera temprana sobre el grave problema del expolio y el vandalismo que sufren los yacimientos desprotegidos de la isla. La arqueología enseña que desenterrar un objeto sin el debido rigor científico destruye su contexto histórico para siempre. Por ello, dotar a las nuevas generaciones de esta sensibilidad cívica resulta vital para garantizar la conservación a largo plazo del legado insular.
Paralelamente a la intervención en los colegios, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha consolidado una potente red de documentación técnica que sirve de escudo frente a estas agresiones patrimoniales. Gracias a un exhaustivo trabajo de campo complementado con los testimonios de asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos, se ha logrado diseñar un inventario arqueológico municipal actualizado que georreferencia con precisión matemática un total de 83 enclaves históricos dentro del término municipal.
Como novedad tecnológica en el archipiélago, este plan incluye la digitalización en alta definición y modelos fotogramétricos en tres dimensiones (3D) de diversos grabados rupestres guanches. Estas réplicas virtuales son totalmente interactivas y accesibles para la comunidad científica y el público general a través de la plataforma especializada Sketchfab, situando a la ciudad de los adelantados a la vanguardia de la divulgación patrimonial inclusiva.
Un blindaje institucional para el patrimonio de Aguere
Todas estas acciones educativas y digitales no son hechos aislados, sino que forman parte del nuevo marco estratégico del Plan General de Ordenación (PGO). El consistorio lagunero prevé utilizar toda la documentación recabada en estos trabajos para proceder a la actualización del Catálogo municipal de bienes patrimoniales.
Asimismo, el compromiso plenario de la corporación se ha materializado en un acuerdo pionero que establece directrices estables para futuras prospecciones y campañas de conservación del legado aborigen, abriendo la puerta a la creación de un Programa de Voluntariado Patrimonial de ámbito autonómico en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Con herramientas que van desde videojuegos educativos como “Aguere. La Fundación” hasta guías adaptadas con pictogramas accesibles, La Laguna demuestra que la protección de la historia no consiste en ocultarla, sino en enseñarla a respetar desde la infancia.