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Un piloto aclara el misterio de la cinta en los aviones que ‘aterra’ a los pasajeros: “No es como la que tenemos en casa”

El aviador y creador de contenido Perico Durán explica en TikTok qué es realmente la 'speed tape' y por qué ver el ala o el motor remendados no significa que el vuelo corra peligro
Un piloto aclara el misterio de la cinta en los aviones que 'aterra' a los pasajeros. | @Pericoduran
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En las últimas semanas se ha vuelto a viralizar en las redes sociales un tipo de vídeo que despierta las peores pesadillas de las personas que sufren de aerofobia o miedo a volar. En las imágenes, grabadas por los propios pasajeros desde la ventanilla, se puede ver una especie de cinta adhesiva de color metalizado pegada en el exterior del motor o en el ala de la aeronave. La reacción en los comentarios suele ser siempre la misma: pánico, indignación y la falsa creencia de que el avión va a despegar con un parche casero improvisado.

Para arrojar luz sobre esta inquietante imagen y calmar los ánimos, el piloto y divulgador en TikTok @pericoduran ha compartido un vídeo explicativo donde detalla, palabra por palabra, qué es lo que realmente están viendo los pasajeros y por qué no existe absolutamente ningún riesgo para la seguridad del vuelo.

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El piloto aclara que ese material brillante que se observa en las imágenes no es, ni mucho menos, una cinta americana doméstica comprada en una ferretería. Su nombre técnico es speed tape (cinta de velocidad) y es un componente de ingeniería aeroespacial de altísima tecnología.

Está fabricada con aluminio y polímeros especiales homologados para la aviación, capaces de soportar condiciones extremas que destruirían cualquier material común: resiste cambios bruscos de presión, lluvias torrenciales, temperaturas árticas y velocidades que superan holgadamente los 1.000 kilómetros por hora. De hecho, su exclusividad es tal que un solo rollo de esta cinta puede llegar a costar unos 700 euros.

La utilidad de la speed tape está perfectamente delimitada y se limita a reparaciones estéticas o superficiales muy menores. El aviador señala que sus usos más habituales son proteger una zona exterior donde se ha levantado la pintura debido al roce, cubrir un desperfecto menor en la cubierta exterior o evitar que el impacto constante del flujo de aire siga desgastando una pieza no estructural hasta que el avión entre en su próximo mantenimiento programado en el hangar.

Además de proteger, este material ayuda a que el perfil de la aeronave mantenga su aerodinámica correcta, evitando un rozamiento extra que dispararía el consumo de combustible de la aerolínea.

El piloto recalca que en el sector de la aviación comercial absolutamente todo está regulado al milímetro. Ningún mecánico aplica esta cinta por iniciativa propia; los técnicos de mantenimiento siguen de forma estricta los manuales específicos del fabricante de la aeronave y trabajan bajo una normativa internacional sumamente exigente. El uso de la speed tape se ejecuta siempre bajo procedimientos controlados y bajo firmas de autorización técnica.

Para tranquilidad de los viajeros, el creador de contenido recuerda que ni los pilotos ni las compañías aéreas pondrían jamás en riesgo sus propias vidas ni las de los pasajeros despegando en una máquina que no cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

Si un avión ha recibido la autorización legal para rodar por la pista y despegar, significa que ha superado con éxito múltiples capas de control y supervisión que garantizan su total aeronavegabilidad.

@pericoduran

Se ha hecho viral este vídeo y mucha gente reacciona con miedo al ver esa especie de “cinta” pegada en el exterior del motor. Comentarios hablando de chapuzas, memes, titulares alarmistas y personas con miedo a volar pensando que el avión despega “parcheado”. Déjame explicarte qué estás viendo realmente. Esa cinta se llama speed tape y se utiliza en aviación desde hace muchísimos años bajo procedimientos muy estrictos de mantenimiento aeronáutico. No tiene nada que ver con una cinta doméstica. De hecho, un solo rollo puede costar unos 700 euros. Está fabricada con aluminio y materiales especiales certificados para soportar temperaturas extremas, lluvia, cambios de presión y velocidades superiores a los 1000 km/h. ¿Para qué se utiliza? Para pequeñas reparaciones superficiales autorizadas. Por ejemplo, proteger una zona donde se ha levantado pintura, cubrir un pequeño desperfecto exterior o evitar que el flujo de aire siga desgastando una parte externa del avión hasta que entre en mantenimiento programado. También ayuda a mantener la aerodinámica correcta y evitar un aumento innecesario de consumo de combustible. En aviación todo está regulado. Cada reparación tiene manuales, límites y aprobaciones. Los técnicos siguen instrucciones del fabricante y trabajan bajo normativa aeronáutica muy exigente. Los pilotos jamás despegaríamos en un avión que no cumpla los requisitos de seguridad. Y esto es importante para las personas con miedo a volar. Muchas veces vemos una imagen fuera de contexto y nuestra mente imagina escenarios preocupantes. Pero en aviación, lo que parece extraño para quien no conoce el sector suele tener una explicación técnica perfectamente normal y controlada. La seguridad aérea funciona gracias a múltiples capas de control, supervisión y mantenimiento. Si ese avión está autorizado para volar, significa que cumple todos los requisitos para hacerlo con seguridad. El conocimiento es una herramienta muy poderosa contra el miedo a volar. Porque muchas veces el miedo nace justo ahí, en interpretar algo desconocido como una amenaza.

♬ Ethereal Currents Timeless Tides – WhisperingGuitar
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