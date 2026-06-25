Tercer verano con la playa de Los Patos cerrada: el PSOE acusa al Cabildo de “papel mojado”

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife denuncia el incumplimiento por parte del grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de los acuerdos alcanzados tras el debate celebrado en diciembre de 2025 sobre la situación de la playa de Los Patos y el conjunto del paraje de El Rincón, en La Orotava.
El consejero socialista Javier Rodríguez Medina critica que, transcurridos más de seis meses desde aquel debate, no se haya producido ningún avance efectivo para facilitar la reapertura de la playa, que permanece cerrada desde diciembre de 2023.
“Lo más grave ya no es solo que no hayan cumplido nuestra propuesta inicial, sino que los compromisos que asumieron entonces han quedado en papel mojado. No se ha producido ningún avance, no se han iniciado expedientes administrativos y comenzamos un verano más, el tercero, con Los Patos cerrada”, lamenta.
El Grupo Socialista recuerda que en diciembre ya advirtió del riesgo que el cierre se cronificara ante la ausencia de una hoja de ruta clara, un calendario de actuaciones y compromisos concretos por parte del gobierno insular. Seis meses después, considera que aquella preocupación estaba plenamente justificada.
“Han pasado dos veranos desde el cierre de la playa, se inicia el tercero, y seguimos en el mismo punto. No existe una planificación pública conocida, no se han impulsado los trámites necesarios y nadie es capaz de explicar cuándo podrá volver a abrirse este espacio tan importante para la ciudadanía y para quienes visitan la isla”, señala Rodríguez Medina.