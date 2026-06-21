Arrasa en Tenerife: la serie de la que todo el mundo habla se lleva 13 premios Anillos de Oro

Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en el epicentro de la ficción nacional con la celebración de la primera edición de los Premios Anillos de Oro. La gran fiesta de las series españolas, organizada por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas y producida por Womack Group, reunió en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña a los rostros más destacados de la industria.
Con un despliegue sin precedentes en el Archipiélago, la velada consagró a una producción por encima del resto, dejando claro el altísimo nivel técnico y narrativo que define a las producciones de nuestro país.
La gala, presentada por la periodista Elena S. Sánchez y el humorista Santi Millán, acompañados por el monologuista canario Abián Díaz, sirvió para reivindicar que las series ya no son solo entretenimiento rápido, sino una parte fundamental de la cultura contemporánea.
Según los últimos datos del sector, este formato audiovisual se ha consolidado como la principal opción de ocio para el 65% de los españoles, llegando a generar más de 800 horas de contenido durante el último año.
El palmarés de los Premios Anillos de Oro en Santa Cruz
La gran triunfadora de la cita fue, de manera indiscutible, Anatomía de un instante. La adaptación de la conocida novela de Javier Cercas partía como la gran favorita de la crítica con 15 nominaciones y cumplió con creces las expectativas al materializar un total de 13 galardones.
La producción no solo se alzó con el premio a la Mejor serie de ficción dramática, sino que dominó con mano de hierro las categorías técnicas y artísticas más codiciadas de los Premios Anillos de Oro.
El prestigioso actor Álvaro Morte recogió el galardón como Mejor actor protagonista, confirmando su estatus de estrella internacional, mientras que su compañero de reparto, Eduard Fernández, se hizo con la estatuilla a Mejor intérprete de reparto.
El equipo técnico de la serie también fue ampliamente reconocido, logrando distinciones clave en apartados como mejor guion adaptado (para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), dirección de fotografía (Álex Catalán), dirección de arte (Pepe Domínguez del Olmo) y montaje (José M. G. Moyano), entre otros.
Por su parte, Carmen Machi fue distinguida como Mejor actriz protagonista por su impecable trabajo en Celeste. Aunque la intérprete no pudo asistir al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife por encontrarse rodando la segunda temporada de dicha ficción, envió un caluroso mensaje de agradecimiento.
En el apartado de comedia, la aclamada Poquita Fe se coronó como la Mejor serie de ficción comedia del año.
Antonio Resines y C. Tangana brillan en la gran fiesta
Uno de los momentos más emotivos y comentados de la velada llegó con la entrega del Premio de Honor a Antonio Resines. El veterano y querido actor fue ovacionado en pie por todos sus compañeros de profesión en reconocimiento a su gigantesca trayectoria.
Con su habitual ironía y cercanía, Resines bromeó sobre el escenario señalando que le otorgan galardones a su carrera cuando todavía se considera “en el ecuador” de la misma, asegurando entre risas que “queda Resines para rato”. Asimismo, calificó el nacimiento de estos galardones en el Archipiélago como “una idea asombrosa”.
El panorama musical y las nuevas narrativas también tuvieron su espacio de gloria. El artista C. Tangana fue doblemente protagonista gracias a Esta ambición desmedida, proyecto que se llevó el galardón a la Mejor serie de no ficción y el premio a la Mejor música.
Además, el talento emergente fue respaldado con el premio a Mejor intérprete revelación para la joven Carla Quílez por su papel en Yakarta.
La ceremonia contó con un imponente respaldo institucional encabezado por el Cabildo de Tenerife —a través de Turismo de Tenerife y la Consejería insular de Cultura y Museos—, el Gobierno de Canarias —mediante Canary Islands Film y Turismo Islas Canarias— y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La velada estuvo amenizada por actuaciones musicales de primer nivel como las de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta y Las Revoltosas, bajo el espectacular marco sonoro de la Orquesta Filarmónica de Tenerife dirigida por Diego Navarro, encargada de abrir la gala interpretando la sintonía de la mítica serie histórica Anillos de Oro de Ana Diosdado.
Todos los premiados
- Premio de Honor: Antonio Resines
- Mejor serie de ficción dramática: ‘Anatomía de un instante’
- Mejor actor protagonista: Álvaro Morte por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor actriz protagonista: Carmen Machi por ‘Celeste’
- Mejor serie de ficción comedia: ‘Poquita Fe’
- Mejor serie de no ficción: ‘Esta ambición desmedida’
- Mejor música: C. Tangana por ‘Esta ambición desmedida’
- Mejor intérprete de reparto: Eduard Fernández por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor intérprete revelación: Carla Quílez por ‘Yakarta’
- Mejor guion original: Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por ‘Querer’
- Mejor guion adaptado: Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor serie internacional: ‘The Walking Dead: Daryl Dixon T.3’
- Mejor serie latinoamericana: ‘Los mil días de Allende’
- Mejor Film Commission / Film Office: Ex Aequo: Andalucía Film Commission y Film Madrid Region
- Mejor edición o montaje: José M. G. Moyano por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor postproducción y recursos digitales: José M. G. Moyano por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor dirección de arte: Pepe Domínguez del Olmo por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor dirección de producción: Álex Miyata por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor casting: Eva Leira y Yolanda Serrano por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor vestuario: Helena Sanchís (colaboración de Ana Locking) por ‘La vida breve’
- Mejor maquillaje y peluquería: Yolanda Piña y Nacho Díaz por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor fotografía: Álex Catalán por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor sonido: Daniel de Zayas por ‘Anatomía de un instante’
- Mejor producción ejecutiva: José Manuel Lorenzo, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo por ‘Anatomía de un instante’