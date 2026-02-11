El fenómeno ‘Depredador’: la serie rodada en Canarias que ya arrasa con 48 premios

El cine español vuelve a poner sus ojos en Canarias, y los resultados no podrían ser más espectaculares. La serie ‘Depredador’, rodada íntegramente en los paisajes de Fuerteventura bajo la dirección del aclamado cineasta Javier Fesser, ha logrado un hito histórico al cosechar 48 premios nacionales e internacionales. La producción se ha convertido en un fenómeno de crítica y público tras su paso por 157 festivales de todo el mundo.
Esta obra nació como parte de una iniciativa estratégica del Cabildo majorero, a través de la Fuerteventura Film Commission y el festival Notodofilmfest. Fesser, actuando como embajador del ‘Premio Fuerteventura Plató de Cine Natural’, utilizó la isla como un escenario único para demostrar el potencial de la región en la industria audiovisual.
Un éxito sin fronteras desde La Oliva
El periplo de ‘Depredador’ ha llevado el nombre de Canarias a pantallas de España, Italia, Francia, Estados Unidos, Colombia y Reino Unido. Entre los galardones más destacados figuran el de mejor cortometraje en certámenes de prestigio como el Festival de Cine Independiente de Elche, el Tenerife Noir o el Festival Algeciras Fantástika.
La serie, producida por Películas Pendelton, fue filmada en el municipio de La Oliva, aprovechando la luz y la orografía desolada de la zona para narrar su trama. A través de tres episodios, la historia sigue a Vilma y Cris, dos amigas que se enfrentan a lo inesperado durante un viaje por terrenos inhóspitos.
Fuerteventura: un plató natural de referencia
El éxito de esta producción refuerza la alianza entre el Cabildo y el sector cinematográfico. El ‘Premio Fuerteventura Plató de Cine Natural’ busca, año tras año, incentivar a los realizadores a explotar la riqueza visual de la isla. En esta ocasión, el reparto liderado por Athenea Mata, Claudia Fesser y Maggie Balance ha dado vida a una historia que ya es referente del formato corto.
Con este reconocimiento masivo, Fuerteventura consolida su posición como uno de los destinos preferidos para los grandes directores, no solo por sus incentivos fiscales, sino por la capacidad narrativa de sus paisajes, capaces de transformarse en cualquier rincón del mundo bajo la lente de creadores como Javier Fesser.
¿Sabías que…?
El municipio de La Oliva no solo sirvió como decorado, sino que su orografía fue clave para la narrativa de la serie. Gracias al ‘Premio Fuerteventura Plató de Cine Natural’, grandes directores como Javier Fesser están redescubriendo la isla como un escenario único donde la naturaleza se convierte en un personaje más de la historia.