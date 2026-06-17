La princesa Leonor sorprende en su vuelta a Canarias: mojo y un anillo de piedra volcánica en su visita más discreta

La princesa Leonor ha regresado a Canarias. En esta ocasión, la heredera al trono se encuentra en el archipiélago junto a sus compañeros de la 78ª promoción de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).
La presencia de la alférez Borbón forma parte del tradicional viaje de fin de estudios que los alumnos del centro de San Javier realizan a la isla de Gran Canaria para culminar su etapa de instrucción militar.
La Casa Real solicitó expresamente que la agenda tuviera un carácter estrictamente privado. Con el objetivo de no generar expectación previa, no se realizó ninguna comunicación pública ni se convocó a los medios de comunicación. De este modo, la princesa participó en la programación como una alumna más, vistiendo el uniforme correspondiente a su rango militar.
La princesa Leonor, en la plaza del Pino
El grupo de la academia militar está integrado por 72 alumnos y alumnas, repartidos en 57 alféreces masculinos y 14 compañeras femeninas, quienes viajan acompañados por varios profesores y bajo el mando directo del coronel Ajenjo.
La comitiva fue recibida en las dependencias de la Casa Consistorial por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, y el párroco de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba.
Tras un encuentro en el Ayuntamiento, donde las autoridades locales y los comisionados de la AGA se agradecieron mutuamente la visita con un intercambio de recuerdos, los militares se trasladaron a la Plaza del Pino. Allí, la promoción se fotografió ante la fachada de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, patrona de la provincia de Las Palmas, antes de iniciar una visita guiada por el casco histórico organizada por la Oficina de Información Turística local.
Mojo canario y un anillo de piedras volcánicas
El recorrido de los uniformados por el entorno histórico de la localidad, conocida por sus balcones de madera, despertó rápidamente la sorpresa de los vecinos a través del boca a boca.
La princesa Leonor se mostró cercana con los residentes y visitantes que se acercaron a saludarla, accediendo a realizarse numerosas fotos solicitadas por el público.
Durante el tiempo libre de la jornada, la alférez se sentó en la cafetería Iris junto a otras compañeras de la academia.
Posteriormente, la comitiva realizó compras de productos típicos en establecimientos del casco histórico. Concretamente, la princesa entró en la tienda de artesanía y recuerdos Kactus, donde adquirió un bote de mojo canario y un anillo de olivina, una piedra semipreciosa de color verde que se origina en las rocas volcánicas. La propietaria del comercio aseguró que la princesa se mostró “súper linda y muy amable”.
@lascasasreales Leonor, the Princess of Asturias visited shops and greeted residents during her time in Teror, Gran Canaria. The visit also included a stop at the Kactus store, where Princess Leonor purchased a ring made of green olivine and Canarian mojo sauce. Kim López, a sales assistant at the store, highlighted the Princess's friendly nature during her visit. "She was super nice, very kind," she said. 🎥 El Dia #princessleonor #princesaleonor #grancanaria #ejercitodelaire #princessleonorofspain ♬ original sound – Rhaenyra Targ
Calendario militar en el archipiélago
La promoción de la AGA llegó a las Islas el pasado domingo y mantendrá su estancia hasta el próximo viernes. La planificación del viaje combina las actividades de convivencia y ocio con la formación técnica sobre el terreno.
Durante esta semana, la agenda de los futuros pilotos incluye visitas técnicas a diferentes unidades e instalaciones estratégicas del Ejército del Aire y del Espacio en la isla. Entre los puntos fijados en el calendario destacan la Base Aérea de Gando, diversos búnkeres militares, dependencias de la capital en Las Palmas de Gran Canaria y el radar de San Mateo, además de reservar tiempo de descanso para disfrutar de las playas locales.
Esta estancia supone el cierre de la etapa formativa de la heredera en la Academia de San Javier, de la que se despedirá formalmente en julio. Al inicio del próximo curso, en septiembre, comenzará sus estudios del Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.
Se trata de la primera vez que la princesa visita Teror, habiendo estado previamente en la Isla durante dos escalas técnicas de su formación naval a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y de la fragata Blas de Lezo.