Entra en vigor hoy: prohibido fumar en todo el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife ha tomado una decisión histórica y drástica para blindar el corazón de la isla frente a la amenaza del fuego. Desde este viernes, 19 de junio de 2026, queda totalmente prohibido fumar Teide en todo su ámbito territorial.
Esta contundente medida de prevención surge de forma directa tras los últimos incendios forestales ocurridos en diferentes espacios protegidos de la geografía tinerfeña, los cuales han puesto en jaque el patrimonio natural de la isla. Con esta resolución, la Corporación insular busca eliminar de raíz una de las principales causas de ignición en un espacio natural que cuenta con el máximo valor ecológico, paisajístico y científico a nivel internacional.
La resolución oficial, que ya ha entrado en vigor tras ser rubricada por la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, no deja lugar a excepciones en las áreas públicas al aire libre. La prohibición es absoluta y afecta de lleno al comportamiento de los miles de usuarios que transitan diariamente por las cumbres de la isla.
Zonas afectadas donde está prohibido fumar Teide
La nueva normativa especifica de manera clara qué áreas quedan libres de humo de forma inmediata. El texto legal establece que no se podrá fumar en ningún espacio abierto que esté integrado dentro del perímetro del Parque Nacional del Teide. Esto incluye de forma taxativa los senderos, las pistas forestales, los miradores turísticos, las áreas recreativas, los aparcamientos, las zonas de estacionamiento regulado y las áreas de descanso.
Del mismo modo, la restricción se extiende a todas las instalaciones de uso público de la zona, quedando como única excepción aquellas edificaciones cubiertas singulares donde esté expresamente permitido por su propia regulación interna. La medida es de obligado cumplimiento para todas las personas sin distinción, lo que engloba a los visitantes, turistas, usuarios habituales, personal trabajador o cualquier empresa que desarrolle actividades autorizadas dentro del parque durante toda su permanencia en el lugar.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha salido al paso para desgranar los motivos de urgencia que han propiciado este veto al tabaco. Según detalló la máxima dirigente insular, en las últimas semanas se han contabilizado un total de 3 incendios en espacios protegidos de Tenerife, todos ellos presuntamente originados por el abandono o lanzamiento de colillas.
Tres incendios recientes en espacios protegidos desatan la alerta
“Los fuegos han afectado principalmente a formaciones de retama y rosalillo, dos especies emblemáticas y endémicas de las cumbres de la isla. Estos episodios evidencian que una simple negligencia puede tener consecuencias graves sobre ecosistemas únicos y especialmente vulnerables al fuego”, ha aseverado con firmeza Rosa Dávila.
La situación de riesgo extremo en la zona de cumbre no es un factor nuevo, pero la concatenación de estos tres incidentes ha acelerado los plazos administrativos. Dávila ha precisado que esta decisión se fundamenta firmemente en la necesidad imperiosa de reforzar todas las medidas preventivas existentes en un entorno que es especialmente sensible. El Parque Nacional combina en estas fechas una elevada afluencia de visitantes con unas condiciones meteorológicas propensas a la propagación de las llamas, sumado a una vegetación local que presenta una alta disponibilidad para arder con rapidez.
Los informes técnicos que maneja el área de Medio Natural de la Corporación insular corroboran la gravedad de la situación. La resolución administrativa recuerda de manera explícita que el hábito de fumar se ha consolidado históricamente como una de las causas principales detrás de los incendios forestales registrados en el entorno del Parque Nacional del Teide. El peligro real se materializa de tres formas recurrentes: el abandono descuidado de las colillas en el suelo, su lanzamiento directo desde las ventanillas de los vehículos en marcha o la manipulación inadecuada del fuego por parte de los fumadores.
Esta pionera prohibición en las cumbres tinerfeñas se adopta al estricto amparo de la legislación y normativa vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, en materia de montes, conservación de espacios naturales protegidos y directrices de prevención de incendios forestales. El Cabildo insular se ha apoyado de forma jurídica en los principios de precaución y de protección reforzada del patrimonio natural para sacar adelante una ordenanza que cambiará los hábitos de los excursionistas.
Ante el reto de aplicar esta restricción, el Cabildo de Tenerife ha concluido su resolución haciendo un llamamiento masivo a la colaboración ciudadana y a la responsabilidad individual de todas y cada una de las personas que visitan el Parque Nacional del Teide. Preservar la integridad de este enclave único, que ostenta el título de Patrimonio Mundial por la UNESCO y que se encuentra plenamente integrado en la Red de Parques Nacionales, es una tarea colectiva para garantizar que su biodiversidad y su paisaje sigan intactos de cara al futuro