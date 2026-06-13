El proyecto de ampliación del hospital del sur de Tenerife encadena un nuevo retraso

La ampliación del hospital del sur de Tenerife vuelve a tropezarse con el calendario. La adjudicación del contrato para redactar el proyecto técnico de ampliación y reforma sigue, hasta el sol de hoy, sin resolverse. La Plataforma Pro Hospital Público del Sur no escondió ayer ante este periódico su inquietud ante un trámite que, según sus propias previsiones, “tendría que haber concluido hace aproximadamente cuatro semanas”.
El enésimo frenazo se produce esta semana, cuando la mesa de contratación, tras seguir el proceso con reuniones periódicas, examinó las ofertas y, al detectar discrepancias en la puntuación técnica de algunas propuestas, optó por requerir más documentación a varias de las empresas presentadas. La Administración ha trasladado al colectivo que la propuesta de adjudicación podría conocerse a principios de la próxima semana.
“Seguimos a la espera de la fumata blanca”, resumen desde la plataforma Pro Hospital, que observa cómo los plazos se van desdibujando uno tras otro.
El centro hospitalario del sur, proyectado desde los años 90, abrió sus puertas en 2015, después de décadas de demoras, aunque lo hizo con una cartera de servicios recortada respecto a la que se había proyectado en un primer momento. Este centro da cobertura a una de las áreas de mayor empuje demográfico del Archipiélago. Su radio de atención rebasa con holgura los 300.000 habitantes sumando población residente y flotante, una cifra que se dispara durante buena parte del año al calor de la actividad turística.
¿Qué se está licitando ahora?
Conviene precisar que el trámite atascado no afecta todavía a las obras, sino a la contratación del proyecto y el equipo técnico que ha de redactar, próximamente, la ampliación y reforma. El Gobierno de Canarias sacó a concurso ese contrato a comienzos de año con un presupuesto que supera el millón de euros, y será precisamente ese documento el que fije con detalle las actuaciones constructivas, los espacios asistenciales y las necesidades funcionales de la primera fase.
El plan funcional elaborado por el Servicio Canario de Salud parte de rematar dos módulos que hoy permanecen sin desarrollar y reformar un tercero. Las intervenciones contemplan nuevas dependencias de Urgencias, Diagnóstico por Imagen, laboratorios, banco de sangre, consultas externas, rehabilitación, hospitalización, hemodinámica y cuidados intensivos, además de la ampliación del bloque quirúrgico.
Los cálculos de la plataforma apuntan a que, una vez firmada la adjudicación, la empresa elegida contará con diez meses para entregar el proyecto. La plataforma, sin embargo, defiende que las herramientas tecnológicas actuales permitirían acortar ese horizonte.
“La única solución es que la adjudicataria pueda entregar el proyecto en seis u ocho meses”, confiando en que el nuevo retraso no termine arrastrando al conjunto del proyecto.