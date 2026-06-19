Luz verde al nuevo proyecto comercial de Santa Cruz tras escuchar a más de 600 negocios

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, celebró ayer en el Espacio Price un encuentro con más de 200 comerciantes para poner en valor el trabajo desarrollado en el marco del Plan de Transformación de las zonas comerciales Rambla y Salamanca desde el año 2025. “Un trabajo minucioso y de escucha real, en el que hemos llegado a censar más de 600 negocios y hemos encuestado a más de cien de sus clientes habituales para entender qué necesitan los negocios y los barrios”, según manifestó la consejera del área, Carmen Pérez.
La cita con el tejido comercial contó con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, y del viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, en la cual se reconoció la participación de los negocios que han formado parte de las distintas líneas de actuación del Plan y en la que se hizo entrega de diplomas a más de 133 establecimientos que recibieron el servicio de Diagnóstico del Punto de Venta, herramienta orientada a analizar la imagen comercial, el escaparate, la distribución del espacio y la experiencia de compra.
El regidor destacó que “Rambla y Salamanca representan una parte esencial de la actividad comercial de Santa Cruz, no solo por el número de locales que concentran, sino por el papel que desempeñan” y añadió que “este Plan ha permitido trabajar sobre el terreno, escuchar al comercio y activar herramientas concretas para mejorar su competitividad. Estamos listos para poner en marcha las siguientes fases de este gran proyecto y que continuará con el Plan de Acción Operativo”.