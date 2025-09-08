Otros 5 negocios míticos de Santa Cruz de Tenerife que recordamos (y que ojalá volvieran)

Santa Cruz de Tenerife ha contado con negocios recordados por todos, como Discos Manzana, Maya o Deportes Lovero, como rememoramos en DIARIO DE AVISOS. En los últimos años la globalización y las nuevas formas de comprar han provocado numerosos cambios -no siempre para él-, por lo que solo nos queda el recuerdo.
Librerías o heladerías son solo algunos de los negocios míticos de Santa Cruz que ahora solo viven en nuestra memoria, por lo que nunca está de más volver a dar un paseo por ellos.
Librería La Isla
En enero de 2019 cerró sus puertas la Librería La Isla, uno de los negocios más míticos de la capital insular. Ya en 2014 había cerrado sus puertas el local que durante 43 años estuvo en la calle Robayna, donde muchos chicharreros compraran su primer libro, pero con el cierre de la ubicada en Imeldo Serís se ponía punto y final a un comercio que reunió en él a varias generaciones de tinerfeños.
Fundada por José María Celis en 1971, Rexachs fue el primer nombre de esta tienda de electrodomésticos reconvertida en librería y tienda de discos. Sus primeros recuerdos recogen la censura y la existencia de una única editorial. A lo largo de estos casi 50 años el negocio ha pasado por tres generaciones (en esta última etapa en manos de las nietas del fundador), cambió su nombre a La Isla Libros y fue creciendo junto al mercado editorial hasta contar con 4 locales para dar servicio a toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Sonora Discos
En la misma calle que la librería La Isla -Imeldo Serís-, se encontraba Sonora Discos que, curiosamente, también echó el cierre en 2019.
El caso de Sonora Discos es el de un local que durante décadas estuvo abierto para vender tanto cassettes, como CD y vinilos. Con el paso de los años, debido a los nuevos tiempos, tuvo que especializarse. De ese modo, Sonora Discos pasó a especializarse en algunos géneros como el rock y el jazz.
Este fue otro de los negocios que contó con una clientela sumamente entendida, amante de la música que se quedó sin uno de sus lugares favoritos en Santa Cruz.
Marks & Spencer
Tras 60 años en Santa Cruz de Tenerife, Marks & Spencer cerró su tienda de la calle del Pilar en 2023. Quedaban solo seis tiendas en toda España de una multinacional británica que se especializó, sobre todo, en ropa y productos de alimentación.
Por esto último fue uno de los negocios más importantes de la capital, pues allí se conseguían artículos como galletas, tés o golosinas que eran, según la familia Galloway, dueños de la franquicia en Tenerife, lo que más se vendía en el establecimiento
“Queremos agradecer en nombre de la familia Galloway y de todo nuestro personal la confianza depositada en nosotros por la población durante estos 60 años de historia”, indicaron en su adiós.
Heladería La Flor de Alicante
Cuando no existía la cantidad de heladerías de las que disfrutamos hoy en día, la Flor de Alicante era, sin duda, una de las mejores, no de Santa Cruz, sino de todo Tenerife. Su horchata y su leche merengada, éxito total, ocuparon las neveras de miles y miles de casas.
El 30 de septiembre de 2015, Julio Muñoz puso fin a su trayectoria profesional al frente de la heladería La Flor de Alicante, que cerró sus puertas por jubilación tras más de cuatro décadas atendiendo en este histórico local de la calle de La Rosa. Cerraba así otro de los negocios más recordados de Tenerife.
Posteriormente, con otra ubicación, La Flor de Alicante reabrió al público, pero la respuesta no fue el mismo ante un mercado, incluso, saturado de este tipo de productos.
Heladería La Alicantina
Muy cerca, al final de la calle De La Rosa, justo enfrente del local ocupado por la sede central de CajaCanarias (ahora La Caixa) se encontraba La Alicantina.
Su local, que se puede apreciar en la fotografía superior, gracias al grupo de Facebook Fotos antiguas de Tenerife, era pequeño, estrecho y había que bajar unas escaleras para acceder a él.
Estos dos últimos negocios, La Flor de Alicante y La Alicantina, rivalizaban por ver quién hacía una horchata mejor. El duelo también se extendió al helado de vainilla: los dos mejores de la ciudad.
Existen más negocios que tuvieron que cerrar sus puertas en Santa Cruz de Tenerife, por diferentes motivos, que muchos añoramos pero, sin duda, estos cinco son algunos de los más recordamos.