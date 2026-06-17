Luz verde al plan de 4 años para el Padre Anchieta en La Laguna: se queda sin el monumento por un traslado forzoso

El Ayuntamiento de La Laguna ha convocado la primera comisión de trabajo con el equipo técnico encargado de la restauración del monumento al Padre Anchieta. La escultura, modelada por el artista brasileño Bruno Giorgi y convertida en uno de los emblemas del patrimonio municipal, se someterá a un exhaustivo proceso de conservación.
El encuentro técnico se ha desarrollado tras la ratificación del convenio entre la corporación local y la Universidad de La Laguna (ULL) para fijar los criterios científicos de la intervención.
El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que la recuperación de esta pieza arquitectónica constituye una responsabilidad directa para una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
El primer edil ha remarcado que el proyecto permite asegurar la permanencia de una estructura con más de seis décadas de historia local y ha defendido que el soporte de la Universidad de La Laguna aporta el rigor técnico indispensable para una obra de proyección internacional.
Planificación del proyecto y fases técnicas
La programación de los trabajos estructurales se extenderá durante un periodo de cuatro años.
En la sesión informativa coordinada por el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, han participado especialistas de la Facultad de Bellas Artes y responsables del Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte (SADOA) de la institución académica, junto a la dirección técnica de la entidad Cumbre 8 Islas, adjudicataria de la asistencia municipal para la captación de fondos públicos.
Los plazos administrativos dividen la intervención en varias fases operativas diferenciadas:
- Fase preliminar: Se ejecutará un diagnóstico morfoquímico, mapeos de corrosión ambiental, estudios colorimétricos y una digitalización geométrica en 3D de la pieza arqueológica.
- Intervención material: La fase de restauración directa sobre el bronce se iniciará en enero y se completará antes del vencimiento del periodo anual correspondiente.
- Memoria y divulgación: Se redactará el documento científico técnico definitivo y se pondrá en marcha un programa de difusión ciudadana.
- Seguimiento post-intervención: Se ha programado un control de estabilidad bienal para medir variaciones de brillo, color y evolución metalúrgica.
Traslado del monumento para su conservación
La ejecución material de la restauración metalúrgica y las labores de cantería asociadas requerirán el traslado temporal de la escultura.
Según han detallado los informes técnicos del área de Patrimonio, el movimiento de la carga resulta obligatorio para desarrollar las tareas bajo parámetros de seguridad laboral, control del entorno ambiental y aplicación de resinas protectoras que no admiten su exposición a la intemperie.
El espacio físico exacto que albergará la escultura de Bruno Giorgi durante los tratamientos técnicos será definido de manera conjunta por el consistorio y los directores de proyecto de la Universidad de La Laguna, atendiendo a los requerimientos de la logística industrial y la preservación del material.
El área de gobierno municipal presentará los detalles definitivos de la operación ante el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural antes del inicio de las fases de campo en el entorno urbano.