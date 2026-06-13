Romería de La Orotava: horario, vestimenta, recorrido y cómo llegar

La Villa de La Orotava vive este domingo 14 de junio el día grande de sus fiestas patronales. La tradicional Romería de La Orotava, en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, reúne a miles de magos y carretas.
Esta cita destaca como una de las celebraciones folclóricas más importantes de Canarias y cuenta con un gran reconocimiento internacional. El evento dispone de un amplio despliegue de seguridad y transportes para acoger a los visitantes.
Horarios y recorrido de la Romería de La Orotava
Los actos religiosos comienzan a las 11:30 horas con la misa solemne en la iglesia de la Concepción. La agrupación folclórica Higa interpreta la eucaristía con cantos tradicionales canarios. Durante la ceremonia, los devotos realizan la tradicional ofrenda de frutos del campo. Las televisiones locales y las redes sociales del Ayuntamiento retransmiten el evento en directo para todo el mundo. Al terminar, la procesión traslada a las imágenes religiosas hasta la Casa de los Balcones.
La romería arranca de forma oficial a las 13:30 horas desde la zona de San Francisco. El alcalde, Francisco Linares, encabeza la comitiva junto a la Romera Mayor y las autoridades insulares. El recorrido tradicional transcurre por las calles principales hasta la Plaza de la Paz. La organización confirma la participación de 77 carretas y 30 parrandas musicales. Los santos patronos cierran el desfile tras el paso de la última carreta. La previsión oficial estima una asistencia superior a las 25.000 personas.
El trayecto finaliza en El Calvario con la tradicional venia a los santos. Posteriormente, la celebración continúa con el gran baile de romería. La plaza Franchy Alfaro acoge las actuaciones de las orquestas Primera Marcha y Swing Latino. En cambio, la plaza del Ayuntamiento cuenta con la ambientación musical de DJ Renzzo El Selector.
Normas de vestimenta tradicional
La organización recuerda que el uso de la vestimenta tradicional es obligatorio para participar en el recorrido. Los asistentes deben respetar los valores de la cultura canaria. Los responsables de cada carreta vigilan el cumplimiento de estas normas festivas. Queda totalmente prohibido el uso de calzado deportivo, gafas de sol o relojes modernos durante el desfile.
La Sociedad Liceo Taoro organiza de forma paralela el noveno concurso de carretas, carros y grupos folclóricos. El jurado evalúa la originalidad, el valor artístico y el trabajo de decoración. Los diseños deben basarse en la artesanía y los usos costumbristas de la isla. La vestimenta correcta de los componentes también influye en la puntuación final.
Cómo llegar: líneas de guaguas y horarios especiales de Titsa
El Cabildo de Tenerife activa un dispositivo especial de transporte público desde las 09:00 horas. Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) refuerza las líneas de guaguas para facilitar el acceso a la Villa y evitar problemas de aparcamiento. La compañía incrementa los vehículos disponibles según la demanda del público.
La línea 101, que une La Laguna con La Orotava, añade servicios específicos desde La Matanza. Las salidas adicionales operan a las 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:25 y 18:05 horas.
La línea 351 conecta el Puerto de la Cruz con la Estación de La Orotava por el Botánico. Esta ruta ofrece viajes extra en ambos sentidos cada hora, entre las 09:25 y las 21:25 horas desde el Puerto. Los regresos desde la Villa se realizan desde las 09:50 hasta las 21:50 horas.
Finalmente, la línea 353, que realiza el trayecto circular por Los Realejos, suma viajes de ida desde el Enlace de Los Realejos. Los horarios especiales son a las 11:50, 12:30, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05 (con dos salidas consecutivas), 15:40, 16:25 y 17:00 horas. Los usuarios pueden consultar las actualizaciones en la web oficial de Titsa.