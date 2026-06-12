Las alfombras de flores coronan el día gran de La Orotava

La Orotava se rindió ayer al arte efímero que caracteriza la celebración del Corpus Christi o el jueves de las alfombras, como suelen llamar los villeros y villeras al día grande de sus Fiestas Patronales. Los 36 tapices y corridos de flores cubrieron las calles empedradas del casco histórico desafiaron al calor en una jornada de devoción, fiesta y el asombro de miles de visitantes que se rendían a esta manifestación de arte floral.
Al aroma tradicional del brezo tostado se unió el de una intensa fragancia floral. Las abundantes lluvias de los últimos meses dejaron una variedad de colores y olores que se percibía en cada rincón. Una paleta tan rica que se convirtió en la gran protagonista del día y permitió a los más atrevidos mezclar tonalidades y distintos tipos de flores.
Lejos de las prisas de otros años por la escasez de flores, los alfombristas no tuvieron que cambiar el diseño, improvisar o correr hasta último momento. “Este año jugamos con tres tonos de amarillos”, apuntaban desde la alfombra de José Enrique Trujillo Linares.
Quizás por ello el ambiente que se percibía era más relajado y comenzaron a elaborar sus trabajos más tarde que en otras ocasiones aunque con las mismas ganas e ilusión.
Antes de comenzar a preparar los espacios y los materiales destinados a cada familia, colectivo o asociación, los alfombristas participaron a las siete y media de la mañana de la eucaristía en la iglesia de La Concepción. Una hora y media después, grandes y chicos comenzaban a acomodar las cajas, daban los últimos retoques al diseño y distribuían las tareas a realizar.
La Virgen del Carmen cogió protagonismo. En algunos corridos el sentimiento de devoción se tradujo en un lirium, la flor con la que se la vincula, o la estrella de tres puntas, mientras que en otros se optó por el escudo que representa la orden Carmelita o el rostro de la Virgen. Hubo quienes se atrevieron con frases y palabras, como la comunidad educativa del IES La Orotava, logotipos conmemorativos, como el del 150 aniversario de la Primera Expedición Misionera Salesiana, o adaptaciones de obras de artistas universales.
Por momentos el viento jugó una mala pasada que la mayoría solventó sin inconvenientes. Laca, cola de carpintero o simplemente agua, sirvieron para asentar los pétalos y el brezo.
Llegado al mediodía, los diseños estaban prácticamente terminados y los alfombristas se dieron un respiro para almorzar y prepararse para el recorrido que horas después realizó la solemne procesión del Corpus por el trayecto alfombrado antes de hacer su entrada en la plaza del Ayuntamiento. Uno de los momentos más esperados por los villeros pero que, paradójicamente, nadie quiere que llegue, un deseo de prolongar un día especial a partir del cual comienza la cuenta atrás para las Fiestas Patronales del próximo año.
No obstante, queda mucho por celebrar este fin de semana en La Orotava, como la subida de los santos patronos, la tradicional feria de ganado y el esperado broche de oro del domingo con la multitudinaria y colorida romería.