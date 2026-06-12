Santa Cruz refuerza el operativo de limpieza con motivo de la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., ha planificado un refuerzo extraordinario del servicio con motivo de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña, con el objetivo de garantizar el correcto estado de la ciudad en el desarrollo de los distintos actos programados.
El dispositivo especial se suma al servicio habitual y contempla un incremento de medios humanos y materiales en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas como la zona portuaria, avenida marítima, plaza España, entre otras.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señala que “Santa Cruz vive hoy un acontecimiento histórico y queremos que la ciudad presente su mejor imagen. Por ello, hemos reforzado el servicio de limpieza para garantizar que los espacios donde se desarrollarán los actos estén en las mejores condiciones antes, durante y después de la visita del papa León XIV”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos Municipales, Carlos Tarife, recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener la limpieza de los espacios públicos durante los actos previstos, que supondrán un momento histórico. “Quiero agradecer de antemano el esfuerzo del equipo de limpieza, que estará desplegado antes, durante y después de la visita”, añade.
En concreto, el operativo estará integrado por 32 operarios de refuerzo, además de medios mecánicos adicionales que incluyen una cuba de baldeo, una unidad hidrolimpiadora, dos barredoras y un vehículo recolector de residuos. Estos recursos permitirán intensificar las labores de limpieza, baldeo y retirada de residuos en los distintos espacios afectados por el evento con la mayor celeridad posible.